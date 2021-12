"Ya paga rata", así cobra empleado de Banco Azteca a cliente

A través de Twitter se viralizó una queja de un cliente de Banco Azteca que denunció el modus operandi de un empleado de la institución bancaria.

En la publicación del usuario @CHIRAPICAS86, se pueden ver dos capturas de pantallas de una conversión por WhatsApp entre un empleado de Banco Azteca y el cliente.

En la conversación se lee la manera irrespetuosa y grosera con la que el empleado de la empresa le cobra a la persona.

"Morosa es fácil pedir y no pagar, pues aquí pagarás se te da sólo el día de hoy para liquidar tu cuenta, sólo tienes hasta las 6 de la tarde para pagar si no atentas a las consecuencias", dice el primer mensaje.

Asimismo, en las imágenes que compartió el cliente se pueden leer las groserías que usó el presunto empleado de Banco Azteca, sin embargo, h asta la fecha el banco no ha mostrado su postura al respecto.

Así los empleados de @BancoAzteca @ElektraMx @ElektraAyuda pic.twitter.com/vIIiYaKG6U — Chirapicas (@CHIRAPICAS86) December 26, 2021

¿CÓMO ES LA ATENCIÓN A CLIENTES EN BANCO AZTECA?

No es la primera vez que la institución bancaria está en boca de todos por la atención que le brinda a sus clientes.

Desde quejas de sus plataformas digitales, hasta el maltrato por parte de los empleados a sus clientes han hecho saber en las redes sociales.

"NUNCA utilice @BancoAzteca por favor!!!! Porque aunque, como yo, nunca lo he hecho me están cobrando la deuda de otra persona con grabaciones amenazantes en madrugada exactamente 1 am, después 7 am y durante todo el día es insoportable!!", dice uno de los tuits.

Asimismo, otro tuit reporta la misma mala atención de sus empleados: "Una llamada más de @BancoAzteca amenazándome @CondusefMX ayuda por favor! Tengo párkinson y estas llamadas me alteran y me pongo mal! YO NO DEBO AHÍ NI CONOZCO LA TIENDA O SUCURSAL DE ESTA COSA".

MJP