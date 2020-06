"Ya no la extrañes, ¡volvió!" Comienza abasto de cerveza en tiendas

El anaquel luce lleno, los pasillos también ¡Volvió la cerveza! ¡Uy! Con alcohol, sin alcohol, light, normal, caguama, en lata... No hay pretexto. La tienda departamental lo sabe y así lo anuncia en esta "nueva normalidad", exhibiéndola en la ruta principal de acceso a los abarrotes.

Imposible no verlas: en caja (caguamas), six pack de latitas (355 mililitros) o cuatri-pack de latotas (medio litro). Sí, la tienda quiere recuperar sus ventas por cerveza, la bebida que cuenta con la incuestionable fidelidad del mexicano. Por eso, cuenta uno de los cajeros, desde el lunes que comenzó su re abasto, así como llegó, se vendió.

"¡Hasta hubo promoción! 30 pesos las caguamas cuando normalmente están en 40 o poco más. No me pregunte cómo se enteró la gente, pero llegaron y se la llevaron en carritos". Le creo. Una vuelta por el pasillo de vinos y licores me confirma su dicho: son contadas las caguamas que hay. Pero el abasto de latas de las principales marcas es más que suficiente y se encuentra a tope.

"Toda la semana ha estado saliendo", explica uno de los empleados en ese pasillo. "Ahora que llegaron las marcas de siempre, las que tienen la cantidad normal de alcohol de 4 grados, la que tiene menos alcohol de 1.8 grados se empezó a quedar. Esa sólo se la llevó la gente mientras no hubo cerveza". Cubrebocas en mano, una joven pareja selecciona qué marca se llevará. A nos metros, un matrimonio de adultos mayores elige cuál comprar en función del precio pues Carta Blanca es un poco más económica que Modelo.

¡Sí, se ha corrido la voz! Es viernes, la temperatura está en 28 grados y el #cerveza empezó ya a moverse en Twitter. 350 en la última hora, es decir, casi seis tuits por segundo. Cerveza, puede ser el aliado del #QuedateEnCasa este fin de semana, aunque eso tal vez conlleve el riesgo de pasar por alto el uso de cubrebocas, la sana distancia o el semáforo rojo que aún prevalece en la #CDMX. O al menos así lo insinuaron algunos tuits, como el de @LordCerveza "Hoy les compartimos la cerveza que no puede faltar en la peda".

(María José Pardo)