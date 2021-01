Xiaomi, a la lista negra en EU; Trump le mete el pie a Qualcomm

El todavía presidente Donald Trump colocó en lista negra a la empresa china tecnológica Xiaomi, lo que da como resultado que ningún inversionista estadounidense debe tener acciones de dicha compañía; aunque la firma sí puede acceder a hardware de firmas norteamericanas.

De acuerdo con un reporte del Financial Times y Reuters, las empresas etiquetadas, entre las que también se ubica China National Offshore Oil Corporation, no fueron vetadas como Huawei, que no puede acceder a software y hardware en Estados Unidos por colaborar con el Ejecutivo chino

Así, a Xiaomi solo se prohíbe a fondos y personas estadounidenses realizar inversiones en la compañía. Por tanto, el fabricante asiático podrá seguir accediendo sin restricciones, a diferencia de Huawei, a tecnología tanto de hardware como de software de las empresas estadounidenses o de aquellos proveedores que utilicen tecnología parcial o totalmente desarrollada en aquel país.

Los accionistas estadounidenses deberán deshacerse de sus participaciones en cada una de las empresas incluidas en esta lista negra antes del 11 de noviembre de 2021. Y entre ellos se encuentra Qualcomm, que a través de su brazo inversor, había comprado participaciones en la firma china.