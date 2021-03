WiFi público, ¿cuántos usuarios se conectan a estas redes?

En México alrededor de 37 millones de personas no tienen acceso a internet, de acuerdo con datos de Digital 2021, un estudio global que realizó We Are Social en conjunto con Hootsuite; Hasta el 2019, 9.4% de los usuarios, alrededor de 8.6 millones, se conectaban mediante WiFi, según datos del Inegi.

Según el estudio actualmente 92.01 millones de mexicanos son usuarios de internet a través de cualquier dispositivo. Esta cifra representa al 71% del total de 129.6 millones de habitantes en el país.

A pesar de que el 90% de los usuarios se conectan con sus datos, si eres de los que aprovecha cada oportunidad para buscar una red pública de internet para conectarte a internet, cada vez son más los lugares en los que podrás tener internet gratis.

El gobierno de México agregó 1,601 sitios públicos para dar conectividad este año; la meta al final del sexenio de presidente Andrés Manuel López Obrador es superar los 20,600 sitios con acceso a internet en espacios públicos.

Los sitios públicos que pueden beneficiarse son escuelas, hospitales, parques, entre otros.

En 2019 en la página de "Sitios públicos con conexión gratuita de WIFI en la CDMX", había 47 sitios que ya tenían internet a velocidad de 200 Mbps; otros 22 ya están en funcionamiento.

De acuerdo con el Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2020-2021 que está en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), los inmuebles de Base de datos de Sitios públicos prioritarios por conectar en el periodo 2020-2021 es la referencia que las empresas de servicios de telecomunicaciones deben utilizar en sus planes de despliegue de redes y de oferta asequible de Internet.

Los 1,601 sitios agregados se suman a los 19,041 sitios públicos que se habían identificado en 2019.

Este Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2020-2021 del gobierno federal tiene como finalidad impulsar el acceso y uso de internet en todo el país.

El anteproyecto busca permitir la identificación y localización de los sitios en todo el territorio nacional que presentan necesidades de conectividad social a fin de coadyuvar a que se les proporcione conexión gratuita a Internet a toda la población.

VAN POR MÁS CONECTIVIDAD

En febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió un acuerdo con las principales telefónicas para llevar internet a las zonas más apartadas del país, lo que implicaría "conectar" a los más de 34 millones de mexicanos que no tienen el servicio.

Según datos oficiales en México, en 2019, había 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2019, de la gente con internet, 76.6% está en las zonas urbanas y 47.7% en rurales.

En los hogares de nivel socioeconómico bajo sólo 19% tiene conexión, pero en los altos tampoco hay conectividad total, pues la cifra se queda en 89.7 por ciento.