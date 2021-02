Warren Buffet venderá más de 30 de sus diarios impresos

Warren Buffett, multimillonario inversionista de los medios de comunicación, anunció que se deshará de sus publicaciones de BH Media Group y The Buffalo News -es decir, más de 30 diarios estadounidenses- a través de una venta por 140 millones de dólares.

El comprador de estas acciones de la sociedad Berkshire Hathaway es Lee Enterprises, compañía que posee más de 40 diarios estadounidenses, así como otras operaciones impresas, de acuerdo con información de El Economista.

“No teníamos ningún interés en vender el grupo a nadie más por una simple razón: creemos que Lee está mejor posicionado para manejar los desafíos de la industria", dijo el inversionista 89 años de edad sobre la compañía que administra las operaciones de BH Media desde 2018.

Cabe destacar que tras la transacción, que se hizo en efectivo, Berkshire se convertirá en el único acreedor de Lee Enterprises, al refinanciar una deuda de 576 millones de dólares que tiene el futuro comprador, con una tasa de interés del 9%.

Conviene recordar que el 2019 fue el peor año de Berkshire Hathaway, la compañía dirigida por Warren Buffett, pues sus acciones cerraron con un alza del 11%, contra el 29 por ciento a favor del índice bursátil de Wall Street, el S&P 500. Además de ser el tercer año al hilo sin concretar una transacción importante.

“En los próximos años, esperemos utilizar el exceso de efectivo en inversiones inteligentes que se vuelvan permanentes para Berkshire Hathaway”, expuso Buffett en un comunicado de noviembre pasado. A poco de dos meses se da el anuncio de la venta.

En abril de 2019, el propio Buffett dijo a Yahoo Finance que la industria estaba en crisis. En mayo de un año antes dijo a los accionistas de Berkshire que sólo The Wall Street Journal, The New York Times y posiblemente The Washington Post contaban con modelos digitales lo suficientemente fuertes como para contrarrestar la caída de la circulación impresa y los ingresos por publicidad con que esta se sostiene.

