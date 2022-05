¿Vas a trabajar el 5 de mayo? Esto te deben de pagar según la ley

Los trabajadores no descansan el 5 de mayo. (Cuartoscuro)

Mañana 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla y este año la fecha cae en día jueves, y aunque en el Calendario Escolar 2021-2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es día de suspensión de labores, no todos gozan de este privilegio.

Lo anterior quiere decir que, los alumnos de educación básica no tendrán clases, pero no es lo mismo con los centros laborales.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS EL 5 DE MAYO?

Los trabajadores no descansan el 5 de mayo, ya que no está marcado por la Ley Federal del Trabajo vigente en 2022 como día de descanso obligatorio o feriado, por lo tanto, no te pagarán extra, ni doble si laboras ese día.

Así que si te toca trabajar este jueves, como normalmente ocurriría con una semana laboral, no recibirás un pago extra por ello.



Sin embargo, los únicos que sí suspenderán labores son docentes de la SEP, pero regresarán a las aulas el viernes 6 de mayo, por lo que tampoco habrá megapuente por esta fecha.

LOS PRÓXIMOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS MARCADOS POR LA LEY ESTE 2022

1.- 16 de septiembre: Independencia de México (cae en viernes).

2.- 20 de noviembre: Día de la Revolución (se recorre al lunes 21 de noviembre).

3.- 25 de diciembre: Navidad (domingo).

Así como, las vacaciones de verano están cada vez más cerca, por lo que estudiantes y maestros tendrán un período largo de descanso, para luego continuar con un nuevo ciclo escolar.