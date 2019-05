¿Vas a sacar una tarjeta de crédito? Por ésto podrían negártelo

REDACCIÓN 19/05/2019 09:00 p.m.

Ya sea por generar historial crediticio, para amueblar tu hogar o para salir de algún apuro, solicitar una tarjeta de crédito podría ser una gran idea, pero... ¿crees que te la puedan aprobar?

Al momento de acudir al banco donde tienes una cuenta de débito, la entidad financiera evaluará tu situación socioeconómica y aunque parezca un pequeño detalle "si no llegas a fin de mes" o dejas la cuenta en ceros, puede que esa tarjeta que deseas sacar no sea aprobada.

¿Por qué es mal visto no llegar a fin de mes?

Si usualmente tu tarjeta de débito queda en ceros a final de la quincena o del mes, la entidad financiera verá este hábito como una mala señal.

Y aunque tú justifiques que es porque requieres efectivo o haces transferencias a otras cuentas, el banco considerará que si aún no tienes un crédito y no quedas con solvencia económica en tus cuentas a fin de mes, no podrías pagar tu crédito.

Esto puede ser analizado en los extractos bancarios los cuales reflejan cuánto gastas y en qué gastas, por lo que las pautas de consumo infieren en la capacidad de ahorro y gestión de finanzas personales.

¿Cómo llegar a fin de mes?

Aunque esta pregunta parezca imposible, si deseas una tarjeta de crédito este es uno de los hábitos primordiales a cumplir.

Si tienes demasiados gastos por afrontar y aún así quieres adquirir este nuevo crédito debes administrar bien tu dinero para pagar todas las cuentas del mes.

Recuerda que son los pequeños gastos los que afectan nuestra economía, y es a estos gastos que debemos ponerles un freno.

Si deseas conocer más, en La Silla Rota tenemos algunos consejos de finanzas personales para que puedas llegar a fin de mes.

LEA TAMBIEN 5 cosas que no debes hacer si recibiste un aumento de sueldo Aunque un aumento de sueldo siempre será una gran noticia para cualquiera estos hábitos podrían meterte en aprietos

LEA TAMBIEN ¡Se acabó el estrés y la ansiedad! Tu patrón estará obligado a cuidarte A partir de octubre 2020 será un cumplimiento obligatorio atender factores de riesgo psicosociales; de lo contrario se aplicarán sanciones

fmma