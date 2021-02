Van por reforma a pensiones: menos años y más aporte de patrones

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó la propuesta a la reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es decir, las pensiones que reciben los mexicanos en su vejez.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que esta reforma pretende un aumento del 40 % en la pensión.

Hay al menos dos claves principales en esta propuesta de reforma, que aún tiene que pasar a la Cámara de Diputados y Senadores.

La primer, la disminución en la semanas de cotización de los trabajadores para alcanzar la pensión. En la ley actual son mil 250 semanas, equivalente a 24 años de trabajo formal, la reforma propone 750 semanas, es decir, 14 años.

Herrera explicó que las semanas actuales de cotización en la ley actual partía bajo la premisa de que México tendría una transición al trabajo formal, sin embargo, a la fecha más de la mitad de los empleos en México son informales.

No es que en México no se trabaje, explicó el secretario, hay trabajadores que laboran 15 años en el sector formal y otros 15 en el sector informal, trabajaron 30 años y no alcanzan pensiones.

La segunda, es el aumento de las aportaciones de parte de los patrones. Para las pensiones, los que aportan son empresarios, trabajadores y gobierno. Los últimos dos no se verán afectados en sus aportaciones, pero el primero sí.

Actualmente la aportación empresarial es de 5.15% y se busca con la reforma aumentar a 13.87%. en un plazo de seis años.

La aportación del gobierno se transformaría en una “Cuota Social” concentrada en los trabajadores de menos ingresos.

La edad mínima para acceder a la pensión seguirá siendo de 60 años, explicó el secretario de Hacienda.

Con esta reforma de ley, asegura Herrera, los trabajadores con derecho a pensión se incrementará del 57% al 97%.

Además, detalló el secretario, la “Pensión Garantizada” incrementaría su cobertura del 34% al 82%.

En cuanto a las Afores, el cobro de comisiones se reducirán a estándares internacionales en un plazo breve, pues actualmente es mayor. También habrá un incremento en los rendimientos al ahorro de los trabajadores.

Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los líderes de las Juntas de Coordinación Políticas de ambas Cámaras, el senador Ricardo Monreal y el diputado Mario Delgado, estuvieron presentes en la conferencia mañanera para respaldar dicha reforma.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresó en Twitter su apoyo a la reforma y felicitó al gobierno federal.

El sistema pensionario debe garantizar que toda persona que en su vida tenga una actividad económica lícita, goce de una pensión digna al momento de su retiro. Celebro que el @GobiernoMX se adhiera a la iniciativa construida por las organizaciones de trabajadores y empleadores. — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) July 22, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, sobre la reforma, que hay una diferencia entre lo que quiere y lo que se puede, explicando que este es apenas una avance en materia.

En el mismo sentido, Aceves del Olmo dijo que la reforma no es suficiente, pero es un avance importante.

Salazar Lomelín calificó de "histórica" esta reforma que, dijo, tocará la vida de 20 millones de mexicanos.

Monreal, en tanto, criticó aquellos que señalaron esta reforma como un intento de estatizar las pensiones.

La reforma, adelantó Mario Delgado, será abordada en el Congreso en septiembre próximo.