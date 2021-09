Usuarios al borde de un "ataque": Falla app de Santander y Citibanamex

"Tanto se burlaron el domingo de la caída de mi poderosisismo #BBVA, y hoy #Santander y #Citibanamex no tienen sistema ni en cajeros ni en app", escribió un usuario en la red social Twiiter.

"Falla en termi al aparece declinada" "Me dice que ha sido rechazada y no pasó en la terminal" "Falla no pasa en terminales de compra ni cajeros"

"No me deja entrar a la app de Santander me pide un codigo que dice ya me envio por mensaje y/o correo electronico nunca llega"

En la página DownDetector se muestra que la falla en los servicios se ha presentado a lo largo del día, pero más a partir de las 3:30 pm

Las fallas se presentan en los servicios:

De Citibanamex:

Hola, desde ayer me aparece esta pantalla! Con o sin wifi es lo mismo! pic.twitter.com/J0qbGErUjK — Tayde Padilla (@nantpadilla) September 17, 2021

