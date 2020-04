Urgen organismos financieros a AMLO aplicar plan fiscal contra crisis

La previsible recesión que atravesará el país en 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus, que ha dejado un saldo de más de mil 600 enfermos y 60 fallecidos, provocará un deterioro de las finanzas públicas.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este domingo un plan de apoyo económico para mitigar los efectos de la crisis sanitaria a la débil economía mexicana, que en 2019 decreció un 0.1 % y se ve dificultada por el pago de la deuda pública, por lo que el país atravesaría un escenario de mayor riesgo de pérdida del grado de inversión en su calificación crediticia soberana.

Entre los adelantos que han surgido entre letras, el país cuenta con diversas herramientas para equilibrar la economía ante un panorama adverso en el mundo, como fondos, recursos de fideicomisos, organismos públicos y banca de desarrollo, créditos, garantías y hasta excedentes de operación del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con los Precriterios de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gobierno planea usar hasta alrededor de 140 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) para hacer frente a la contingencia.

La propia Secretaría prevé una variación de entre el 0.1 % y el -3.9 % del producto interno bruto (PIB) en 2020, mientras que analistas del sector privado consultados por el Banco de México pronostican una caída del 3.99%.

En tanto, el presidente de México pidió durante la cumbre virtual del G20, realizada el jueves pasado, una "tregua" comercial y financiera, para brindar la protección de los trabajadores informales ante la pandemia de covid-19.

En la reunión virtual, que supuso su primera intervención en una cumbre mundial, pidió "atajar la especulación" y vencer la crisis con "fraternidad universal".

Sin embargo, el mismo López Obrador considera que la crisis será "pasajera" y que es pronto para hacer pronósticos, a la vez que descarta ampliar o crear impuestos y cancelar las grandes obras de infraestructura del Gobierno, como el nuevo aeropuerto capitalino o la refinería petrolera en Dos Bocas.

No obstante, ¿cuáles son las recomendaciones de organismos, expertos y sectores para amortiguar la crisis económica en el país?

Intelectuales y especialistas piden construir acuerdo

Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, David Ibarra, Clara Jusidman, Santiago Levy, Carlos Tello y Federico Novelo, entre otros, enviaron una carta al presidente para que convoque a un acuerdo nacional con todos los actores económicos y sociales para hacer frente a la pandemia y la recesión mundial que se prevé sea más fuerte que la de 2008-2009.

"México enfrenta hoy un reto formidable, impuesto por una contingencia que nadie preveía o podía imaginarse hasta hace solo tres meses, pero cuyos efectos están siendo ya terriblemente costosos para millones de seres humanos".

"Es vital actuar con rapidez y contundencia, no solo en el plano sanitario, sino también en el económico. Esto requiere un replanteamiento profundo de las metas y parámetros del programa económico 2020 formulado hasta este momento. Solo así podrá el Estado Mexicano poner en marcha una respuesta a la altura del reto que enfrentamos. Tiempos inéditos requieren medidas inéditas", indicaron en conjunto.

CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que el gobierno de México debe considerar prórrogas de impuestos, apoyos a empresas para que no desaparezcan, así como medidas para trabajadores formales e informales y para las familias.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo que tiene que haber dos tipos de medidas: una para que no desaparezca la planta productiva, lo que implicaría dar créditos y prórrogas a las empresas; y por otra parte brindar directamente recursos a los hogares con menores ingresos.

Según la Cepal la economía mexicana puede contraerse en 2020 entre -3.8% y -6%, por lo que el gobierno debe considerar dar un "ingreso de emergencia". Ante ello, estimó que si hubiera un programa de transferencia de un salario mínimo mensual a la población entre 18 y 67 años que no reciben ingresos costaría 2% del PIB, 498 mil millones de pesos todo el año y si se da apoyo de manera universal el costo subiría a 4.7% del PIB.

Propuso también prórrogas en pagos de impuestos, en países donde la tasa tributaria es baja, como en México, además de apoyar a las Pymes porque son la mayoría de las empresas del país, sobre todo en el sector turismo, restaurantes, y eventos culturales.

BANCO DE MÉXICO

El Banco de México justificó este viernes su último recorte de 50 puntos base en la tasa de interés por la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, hasta el 6.50 %, pero pidió acompañar la decisión de medidas fiscales para afrontar esta situación.

"La mayoría (de los miembros de la junta) destacó que la política más eficiente para responder a la coyuntura actual es la fiscal", argumentó el banco central en un comunicado.

Ante el deterioro de las finanzas públicas, producido por un mal desempeño del entorno macrofinanciero en el que sobresale la gran depreciación del peso mexicano, los banqueros consideraron oportuno aplicar reglas fiscales "que brinden apoyos a la población, negocios y sectores más afectados".

Incluso, se indicó la dificultad de una recuperación económica mientras no haya avances sanitarios significativos, pero pidió implementar otras medidas que permitan evitar un daño severo al aparato productivo y al sistema financiero.

El banco central mexicano enfatizó que "la capacidad de la política monetaria para mitigar la caída de la actividad económica que podría observarse es limitada".

La institución recalcó de nuevo que medidas para "proveer liquidez en moneda nacional y extranjera" contribuirían a dinamizar la economía y, por tanto, a un "adecuado funcionamiento de los mercados financieros nacionales".

EMPRESARIOS

El presidente mantuvo el jueves una reunión con las principales patronales mexicanas, que no consiguieron arrancar el compromiso de aplazar el pago de los impuestos de las empresas a fin de destinar sus recursos al pago de trabajadores durante la crisis.

López Obrador apeló a que las empresas tengan un comportamiento "humanista" manteniendo el sueldo de los empleados que se queden en casa, mientras que los empresarios pidieron medidas concretas para poder mantener los empleos.

En ese sentido, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico pidió este viernes en un comunicado que el presidente deje "a un lado la división ideológica" y recordó que las empresas "generan el ingreso económico del 90 % de las familias mexicanas".

Además, pidió al Gobierno que garantice "la continuidad y el fortalecimiento del sistema productivo mexicano" para poder preservar los empleos.

El presidente de la CCE, Carlos Salazar, reveló que acordaron con el presidente volver a reunirse el 15 de abril, aunque recalcó que las posturas siguen alejadas.

"El presidente tiene la idea de que va a tener suficientes recursos fiscales para afrontar esta crisis; nosotros no pensamos igual", dijo Salazar, quien reveló que no consiguieron arrancar el compromiso de aplazar los pagos de impuestos para que las empresas puedan pagar los salarios.

Salazar insistió que el Gobierno debe prever que esta crisis durará al menos tres meses y subrayó el compromiso de los empresarios de mantener los empleos.

"Todo nuestro enfoque ha sido defender el empleo y defender el salario. Si eso no se logra, ya veremos por qué no se logró. Si no se logra creo que sabremos exactamente quién y cómo se tomó esta decisión", dijo.

PIDEN ACCIONES CONTRA POBREZA

Un grupo de 28 firmantes indicaron que la pandemia por el coronavirus obedece a factores externos al país, pero que tiene el poder de afectar negativamente los ingresos y los medios de vida de millones de trabajadores mexicanos y sus familias, además de poner en exposición riesgosa a miles de empresas de todas las industrias.

"Es vital actuar con rapidez y contundencia, no solo en el plano sanitario, sino también en el económico. Esto requiere un replanteamiento profundo de las metas y parámetros del programa económico 2020 formulado hasta este momento. Solo así podrá el Estado Mexicano poner en marcha una respuesta a la altura del reto que enfrentamos. Tiempos inéditos requieren medidas inéditas", se lee en el comunicado.

En la misiva expresan que consideran indispensable que, bajo el liderazgo de AMLO, se convoque a la brevedad a los principales actores económicos y sociales para construir un acuerdo nacional para superar la crisis, y establecer las bases para una nueva etapa de crecimiento y prosperidad.

Entre los 28 firmantes destacan Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial; el doctor en economía Juan Carlos Moreno-Brid, el economista Luis de la Calle; Bernardo González-Aréchiga, rector de la UVM; el especialista en administración Santiago Levy Algazi y el sociólogo John Scott.

BANCA

BBVA México consideró este viernes que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que aplicar una reforma fiscal para aumentar su recaudación tras la crisis sanitaria por el coronavirus.

También apuntó la necesidad de "que se lleven a cabo acciones de reasignación del gasto público, suspendiendo proyectos de inversión que no sean prioritarios con la finalidad de destinar esos recursos a fortalecer el sistema de salud".

Y consideró "económicamente deseable que se tomara la decisión de hacer transferencias directas de recursos a los ciudadanos afectados ya sea por pérdida del empleo o mayor vulnerabilidad económica".

NUEVOS PROYECTOS

Sobre los grandes proyectos que el presidente vaticinaba desde campaña como la refinería en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, y el Tren Maya, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, indicó en entrevista para LA SILLA ROTA, que ante la crisis económica que se avecina el gobierno tendría que ponderar que tan válido es seguir con esos proyectos por que fueron establecidos en función de un marco de referencia que ya no existe.

"No se contemplaba que México y el mundo iban a entrar a una de las recesiones de más importantes, con un daño severo productivo, México debería considerar la viabilidad de sus proyectos en cómo podrían beneficiar a la economía o que tenga contenido nacional para garantizar que tenga un efecto en la economía mexicana. Necesitaría garantizar que en sus proyectos no se lleven esos recursos en importaciones de insumos que favorezcan el desarrollo de otros países y no atienda la necesidad de hacer crecer el país", señaló.

En México, de acuerdo con el director del IDIC, además se verá reflejado en la informalidad y oportunidades de trabajo con menores salarios, tampoco se van a generar las oportunidades que se requieren para el crecimiento de población, el famoso "un millón de empleos", que cada año necesitamos pues no se va a generar. Bajo esta perspectiva se perderían 900,000 empleos o más en el sector formal durante 2020, que sería mayor a la crisis que se vivió en 2009.

Cuando entremos a la Fase 3 representará un cierre de actividades productivas y entrará el país a un desempleo y inequidad exacerbada que no se veía hace 80 años. Por ello, se corre el riesgo que la mayoría de la clase media caiga en desempleo, ya que varios micronegocios van a quebrar.

Con información de CYNTHIA PERALTA