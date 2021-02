Una tontería que IP no apoyara aumento salarial, lamenta Slim

El empresario Carlos Slim Helú lamentó que el sector privado no apoyara el aumento del 15 por ciento al salario mínimo en diciembre pasado, que fue propuesto por el gobierno y entró en vigor este 2021.

"La capacidad de compra de la población depende del ingreso. Qué bueno que se subió el salario mínimo. Lástima que los empresarios no firmaron, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto", dijo tras reunirse con el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Aseguró que es importante que el salario mínimo "se recupere" y que el poder adquisitivo de la población aumente, pues "el consumo fortalece la parte económica, independientemente del crecimiento".

Asimismo, dijo que es importante invertir en infraestructura para generar empleos y consideró que el sector privado va retrasado en esta materia.

"Hay retraso en la inversión privada en infraestructura. La obra pública empezó desde el principio de sexenio, pero falta mucha que se va a financiar y que se anunció hace año y medio".

En cuanto a la economía del país durante el 2020, año en que la pandemia de covid-19 azotó el mundo, Slim consideró que "salió mejor de lo que se suponía. Yo creo que ayudó mucho el apoyo al consumo y los negocios que podían tener problema de falta de liquidez están siendo financiados por la banca como debe ser".

Explicó que el camino que deben seguir empresas chicas, medianas y grandes con problemas es restructurar sus créditos.

Con información de La Jornada

