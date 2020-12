Un millón de Pymes cierran por covid; 3 millones de personas, a la calle

Más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el país en las que trabajaban casi 3 millones de personas cerraron de forma definitiva por la crisis, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los 49 millones de establecimientos censados antes de la pandemia, solo sobrevivieron 3,9 millones, indicó el Inegi al presentar los resultados de la segunda Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por covid-19 en las Empresas (ECOVID-IE).

"La ECOVID-IE segunda edición estima que 86,6 % de 1.873.564 empresas en el país tuvieron alguna afectación a causa de la pandemia", detalló el Inegi en el informe.

Además de más de 106,000 muertes y un millón 122,000 casos, la crisis de la covid-19 ha causado una contracción de 9.6 % del PIB en los primeros nueve meses del año.

La economía tuvo un rebote trimestral de 12.1 % de julio a septiembre, pero después de una contracción histórica anual de 18.7 % en el segundo trimestre de 2020, cuando el Gobierno decretó una emergencia sanitaria que suspendió las actividades no esenciales.

En este estudio del Inegi, realizado de septiembre a octubre, casi ocho de cada 10 empresas reportaron como principal tipo de afectación la disminución de ingresos.

Además, el 51.2 % padeció una baja en la demanda y 22.8 % sufrió de escasez de insumos o productos.

"De acuerdo con el tamaño de empresa se observa que, en términos generales, todas las empresas han tenido disminuciones en sus afectaciones", señaló el Inegi.

A pesar del panorama, el instituto resaltó el nacimiento de 619,443 establecimientos, que ahora representan 12.75 % de la población de negocios del país.

En estos negocios nuevos laboran 1.23 millones de personas, precisó el instituto.

Sin embargo, matizó, en los establecimientos que sobrevivieron hubo una disminución total 1.14 millones de trabajadores.

"De esta manera, se pasó de 14.66 a 11.77 millones de personas ocupadas, lo que representa una disminución de 19.68 % con respecto a la población ocupada en mayo de 2019", aclaró el reporte.

Pese a las dificultades que afrontan, 94.1 % de las empresas declararon no haber recibido ningún tipo de apoyo oficial.

La encuesta encontró que 23,1 % de las empresas aplicaron cierres temporales o paros técnicos, una cifra menor que el porcentaje registrado en la primera edición realizada en abril, cuando la proporción fue 59.6 %.

"Puede deberse a varias causas, como la liberación gradual de actividades en algunos sectores económicos, el cambio en el semáforo epidemiológico o la adaptación de varias empresas para realizar sus actividades", describió el Inegi.

PAN CRITICA

El dirigente del PAN, Marko Cortés criticó:

"¿Cómo pueden decir que todo va bien cuando un millón de negocios, junto a millones de empleos, están desapareciendo? No hay estrategia, no hay apoyos, no hay ningún plan de reactivación económica que ayude a las familias mexicanas".