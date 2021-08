"Un departamento de $4 mil en la Condesa, una renta muy barata para ser real"

En la industria inmobiliaria, existen malas prácticas y fraudes por parte de personas que lucran con la necesidad de quienes buscan hacerse de un patrimonio, que ha ido en aumento en los últimos años.

Sin embargo, el negocio de la vivienda no solo se limita a la compra y venta de propiedades , también hay quienes, por diversas cuestiones, optan por la renta de un inmueble.

Todos los contratos son actos de buena fe, es decir, ambas partes asumen que tratan con gente honorable, sin embargo, no se puede estar 100% seguro que no habrá inconvenientes a la hora de rentar una propiedad, seas el dueño o el arrendatario.

Sin salida

Diana es una joven de apenas 33 años. Tiene dos hijos, Diego de 14 y Ximena de 9. Vive, junto con el papá de sus hijos, desde hace varios años en la casa de sus suegros en una colonia de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Todo parecía ir bien hasta que un día descubrió que su pareja la engaña. La indignación por la situación la llevo a pensar en salirse de la casa, junto con sus hijos. "Trabajo en una refaccionaria como secretaria y pensé que con mi sueldo podría pagar un departamento, pero chasco que me llevé".

Ella cuenta que vio un anuncio en redes sociales. "Parecía una muy buena oferta, un departamento en la Condesa por 4 mil pesos mensuales".

Reconoce que en su necesidad y al calor de las emociones no vio "nada raro en el anuncio". La renta era muy accesible, pero la persona de contacto era muy insistente en las ventajas del lugar. Yo entusiasmada con la idea acordé ir al departamento, pero esta persona me ponía muchas trabas, me dijo que más de una persona estaba interesada y que para apartarlo debía depositar en garantía lo de una mensualidad, osea los 4 mil"..

Como era de esperarse, dice, en el inmediato no tenía la cantidad y recurrió a una prima para pedirle prestado y fue ahí cuando "caí en la cuenta que algo estaba mal. Mi prima, de entrada, me dijo que era irreal una renta de ese precio en esa colonia. Me dijo que no hiciera ningún depósito y que mejor le dijera a la encargada que primero debía ver el inmueble, incluso mi prima se ofreció a acompañarme".

Sin embargo, cuando "la ofertante" se dio cuenta de todas las dudas que "ya me habían saltado y le pedí la ubicación precisa para ir, me dio muchas vueltas hasta que por fin dejo de responder". "Me siento aliviada porque no caí, aunque por el otro lado, sigo viviendo en la casa de mis suegros porque no he podido encontrar un lugar donde vivir con mis hijos a un precio accesible".





Las modalidades más frecuentes de fraude al momento de rentar un inmueble son:

-Ofrecer propiedades que no existen o no están disponibles

-Falsificación de las escrituras de la propiedad

-Pago de grandes cantidades de dinero como depósito o meses de renta adelantados

-Cláusulas abusivas que sólo protegen los intereses del dueño del inmueble

Ante los casos de fraudes que han sufrido los mexicanos que buscan rentar un inmueble, el portal Vivanuncios.com señaló que es posible evitar ser víctima de un delito, siguiendo estos pasos:

Conocer la renta

Si no quieres ser víctima de un cobro exagerado, lo mejor que puedes hacer es informarte sobre el promedio de la renta de departamentos de la zona. Puede elegir diferentes zonas, pero lo recomendado es que hagas una breve investigación sobre los precios, pues esto te ayudará a pagar una renta justa, además, de organizar tus finanzas y planear tus pagos.

Compara

Una de las mejores herramientas para cuidar tus finanzas es comprar, ya sea para adquirir o rentar un inmueble, pues de esta manera vas a elegir el departamento o la casa que más se adecue a tus necesidades y gastos. Para poder comparar el inmueble, lo mejor que puedes hacer es anotar las características que quieres, el precio que puedes pagar y después conocer las ofertas que más se asemejen a esa lista y elegir la opción que cumpla con todas las características que buscas.

Cuidado con cláusulas fraudulentas

Lo que siempre debes hacer antes de firmar un contrato es leer las letras chiquitas, si algo no te gusta o te genera una duda, debes hablarlo. Ten cuidado con alguna de estas cláusulas, ya que te van a dejar en una posición de desventaja e incluso, te puede desproteger al momento de rentar, beneficiando solamente al dueño de la propiedad:

-Finalización del contrato de arrendamiento sin previo aviso

-Aumento del monto mensual de renta sin previo aviso

-Solicitud de más de una mensualidad adelantada

-Evitar realizar el pago de reparaciones o remodelaciones por daños a la vivienda

-Acceso del arrendador a la propiedad sin permiso o previo aviso

-Penalizaciones exageradas por incumplimiento de contrato. Por ejemplo, añadiendo intereses a la renta por pagos atrasados.

-Estos son tus derechos y obligaciones al rentar un inmueble

-Visita portales seguros

En redes sociales es más frecuente encontrar páginas o cuentas que realizan estas estafas inmobiliarias, por lo cual, lo mejor que puedes hacer es acudir a portales inmobiliarios confiables o acudir con un agente de bienes raíces que conozca la zona y te ayude a encontrar la mejor opción de vivienda para rentar.





















