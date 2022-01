"Un cajero de Banco Azteca no me dio el dinero y asesores de poco ayudaron"

Un usuario de redes sociales escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy fui por la mañana a hacer un retiro de efectivo en una de sus sucursales @BancoAzteca y el cajero no me dio mi dinero, cuando fui a ver con los asesores me dijeron que casi casi fue mi culpa por no fijarme en que el cajero no tenía dinero".

Agregó: "Y cuando llame a la línea de ayuda @BancoAzteca nadie contesta cuando la grabación dice que todo el día y todos los días".

Al respecto la cuenta oficial de Banco Azteca respondió:

Buen día Alan. Lamentamos los inconvenientes te hemos enviado un mensaje por medio de Mensaje Directo para generar la aclración correspondiente o dar seguimiento a la situación. ¡Quedamos a tus órdenes! — Banco Azteca (@BancoAzteca) January 16, 2022

¿Qué hacer si el cajero no me da mi dinero o lo entrega incompleto?

Recomendaciones para retirar dinero en un cajero automático

-Programar las necesidades de efectivo y retirar la cantidad adecuada, para no gastar más de la cuenta.

-Verificar que no existan elementos ajenos o extraños, instalados en la ranura lectora de la tarjeta.

-Cubrir el teclado con tu mano al digitar tu Número de Identificación Personal (NIP).

-No aceptar ayuda de extraños o desconocidos.

-Llega al cajero con tu tarjeta en la mano, evitando tiempo y distracción para sacarla y realizar la operación.

-Evitar visitar cajeros (ATM) ubicados en lugares oscuros y poco concurridos, sobre todo por la noche.

-De preferencia, utilizar los cajeros localizados en sucursales bancarias del banco emisor, para evitar el pago de comisiones.

-Es importante que si detectas alguna irregularidad en algún dispositivo lo reportes a tu banco, a fin de que la institución tome las medidas pertinentes.

-Guarda todos los recibos, ya que con ellos se puede verificar las operaciones que aparecen en el estado de cuenta y detectar cualquier anomalía a tiempo.

¿Qué hacer cuando el cajero no entrega tu dinero?

Si el cajero no te da tu dinero o te lo da incompleto, comunícate a tu institución financiera y repórtalo.

Asegúrate de tener a la mano el número de cajero e institución responsable del ATM.

Al presentar tu queja, te proporcionarán un folio y te dirán el tiempo que debes esperar para que el reembolso se vea reflejado en tu cuenta, una vez que concluya la averiguación, en algunos casos son cinco días hábiles.

¿Qué hacer si el banco no quiere hacerse responsable?

En caso de recibir una negativa por parte del banco, puedes acudir a la Condusef.

Recuerda que para cualquier duda o consulta adicional, también puedes comunicarte al teléfono 01 800 999 80 80o bien, visitar la página de internet www.gob.mx/condusef .

Recuerda que la Condusef te brinda asesoría y defienden tus derechos e intereses como usuario de productos y servicios financieros.

cj