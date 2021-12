"Uber, vete ALV, como que $200 pesos por ir al Oxxo", cliente al desinstalar app

Ante el aumento de tarifas en Uber por la llamada tarifa dinámica de la que muchos se han quejado en redes sociales, un usuario de este servicio de transporte optó por eliminar la aplicación de su celular.

Su decisión la tomó luego de que Uber le quiso cobrar 200 pesos por ir a un Oxxo, por lo que en redes sociales mostró su inconformidad ante Uber, pues al querer ir a un Oxxo, la tarifa dinámica de la marca le quería cobrar 200 pesos, por eso optó por despedirse y eliminar la aplicación de su dispositivo móvil.

Gracias por tantos momentos y viajes Uber pero vete alv como que $200 por ir al pinche Oxxo pic.twitter.com/YbmqWCtHvb — David Vaka (@Vzquez23) December 17, 2021

A pesar de que las tarifas dinámicas de Uber y demás marcas buscan que los usuarios de las apps siempre tengan la posibilidad de encontrar un conductor, este tipo de acontecimientos logran afectar considerablemente la imagen de las empresas ante la mente del consumidor, provocando que estos opten por dejar de lado el consumo de estas apps, como bien lo ha recalcado este usuario.

Si bien las marcas optan por ganarse a sus consumidores mediante un servicio al cliente eficiente y demás tipos de programas de fidelidad, los usuarios no temen cambiar de alternativas si dichas empresas les hacen altos cobros debido a las tarifas dinámicas.



¿POR QUÉ TAN CARO EL UBER? CDMX BUSCARÁ AJUSTAR TARIFAS

De acuerdo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el incremento en los costos de tarifas no tiene que ver con el gobierno de la ciudad.

"Tiene que ver con un asunto de Mercado y de las propias aplicaciones no tiene que ver nada que tenga que ver con el gobierno de la ciudad y mucho menos y no nos parece correcto que le ven no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía", puntualizó la mandataria.

En tanto, la jefa de Gobierno informó que autoridades de la Ciudad de México revisarán la regulación de las aplicaciones de servicios de taxi como Uber, DiDi o Beat, como respuesta ante los incrementos en los costos de pasaje que se han dado recientemente.

Durante la conferencia de prensa en la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Iztapalapa, Claudia Sheinbaum informó que el secretario de Movilidad será el encargado de analizar la situación.

¿UBER, DIDI O BEAT?

Hace algunas semanas una usuaria se dio la tarea de comparar los servicios de Didi, Uber y Beat, mediante la programación de un mismo trayecto en el mismo horario y tuvo como conclusión de Beat es mejor para ella, ya que le ofrecía un costo considerablemente más bajo a comparación de las demás (cabe destacar que no hay tanta variedad de conductores y usuarios en esa plataforma, por lo que las tarifas dinámicas no son un problema constante para ellos).

