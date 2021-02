Uber quizá te cobró viajes que no realizaste y no te diste cuenta

La plataforma para solicitar vehículo particular Uber reportó que la aplicación realizó cobros de viajes atrasados que se hicieron del 23 de junio al 30 de septiembre por una inconsistencia en su método de pago Paypal, publicó Forbes.

“Tuvimos una inconsistencia de con nuestro sistema de pagos el pasado 23 de junio y el 30 de septiembre, por ese motivo no se completó el cobro para cuentas con método de pago PayPal”, dijo la aplicación en un mensaje a sus usuarios.

Sin embargo, algunos usuarios reportaron que la aplicación de Uber realizó cobros indebidos y pidieron explicaciones a los administradores vía redes sociales.

“Me acaban de hacer 4 cargos de @Uber_MEX por $378 pesos a mi cuenta de PayPal, son viajes de septiembre que ya se habían pagado. Tuve que desactivar mi cuenta de PayPal. ¿Qué aplica en este caso?”, dice el mensaje de Gustavo Serrano, en Twitter.

Me acaban de hacer 4 cargos de @Uber_MEX por $378 pesos a mi cuenta de PayPal, son viajes de septiembre que ya se habían pagado. Tuve que desactivar mi cuenta de PayPal. ¿Qué aplica en este caso? — Gustavo Serrano (@gooz25) 27 de noviembre de 2018

Uber afirmó que lamenta las inconveniencias que esto le pueda ocasionar a sus usuarios y por eso ofrecerá un descuento de 10% sobre los próximos dos viajes.

“Lamentamos las inconvenientes que esto pueda causarte. Sabemos que esperas una buena experiencia de pago mientras viajas con Uber. Como agradecimiento por tu comprensión, te ofrecemos una promoción por 10% sobre los siguientes dos viajes”, dijo la aplicación.

Miguel Rodríguez también se quejó en Twitter por cobros duplicados

@Uber_MEX me acaban de llegar 4 notificaciones de PayPal por pagos a Uber en 10 minutos, ¿qué está pasando? Solo utilicé la aplicación una vez por la mañana. pic.twitter.com/cVnXVcy0Bw — Miguel Rodriguez (@DexMikeRdz) 27 de noviembre de 2018

Las fechas que dice no coincide con las fechas por las que según me hicieron los cargos: 30 julio, 11 agosto, 12 agosto y 17 agosto. Además la app no funciona. pic.twitter.com/lpYmXXyFJR — tu infierno favorito (@mujerialeza) 27 de noviembre de 2018

AJ