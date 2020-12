TV de paga, a la baja en captación usuarios: IFT

En México, el 58% de los hogares tienen acceso a televisión de paga contratado, de acuerdo con un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); sin embargo, el análisis advierte que en relación al número de usuarios, hubo una tendencia creciente de 2013 a 2017 y a partir del inicio de 2018 se observa una tendencia decreciente, lo cual indica "una tasa de desconexión mayor a la de captación de nuevos usuarios del servicio, inducida por un decrecimiento en el número de usuarios principalmente de la televisión satelital.

El estudio no toma en cuenta el 2020 y la relación con el confinamiento en los hogares.

"En términos de accesos del servicio de televisión y audio restringidos, en el 4T 2019, se registraron 20.2 millones, es decir, 1 millón menos que lo observado en el 1T 2017 (21.2 millones); de manera similar, en términos de suscripciones, en el 4T 2019, se registraron 17.6 millones, comparados con 18.4 en el 1T 2017", advierte.

Se observa que la principal razón que expresaron los usuarios a nivel nacional para contratar el servicio de tv restringida es tener más opciones de contenidos y canales. No obstante, la importancia relativa de las principales razones de contratación varía entre los ámbitos urbano y rural. En particular, en el ámbito urbano la principal razón para contratar es contar con más opciones de contenidos y canales, mientras que en el ámbito rural la principal razón es que no reciben o reciben mal la señal de TV Abierta.

Además, respecto a los hogares que no cuentan con el STAR, tanto en el ámbito urbano como rural, la mayoría mencionó que el precio del servicio es la principal razón para no contratarlo y sólo 6% señaló que no contratan el tv restringida porque los canales abiertos son suficientes.

En términos económicos, en el periodo 2016- 2019, se observa que el servicio de televisión y audio restringido se mantuvo como el segundo servicio de telecomunicaciones fijo más relevante en cuanto a ingresos obtenidos, detrás del servicio de banda ancha de internet fijo; en 2019, los ingresos del servicio de tv restringido ascendieron a casi 58 (cincuenta y ocho) mil millones de pesos y, en publicidad capturó más de 12 (doce) mil millones de pesos, que representaron 16.2% del gasto total en publicidad.

GlobalData (2019) estima que, entre 2016 y 2019, la contribución del servicio de televisión restringido a los ingresos totales de los servicios de telecomunicaciones se incrementó 0.4 (cero punto cuatro) puntos porcentuales, al pasar de 14.5% a 14.9%, y alcanzó el porcentaje máximo en 2018 con 15.9% (quince punto nueve por ciento), como se muestra en la siguiente figura.

En cuanto a la penetración del servicio de TV restringido en México, se observa que tuvo un incremento de 2013 a 2016 y a partir de ese año ha registrado una tendencia de estable a decreciente; por su parte, la penetración del servicio de internet de banda ancha fijo ha mostrado una tendencia creciente en el periodo 2013-2019.

Respeto a la oferta, se identifica que, al cuarto trimestre de 2019, a nivel nacional, existen alrededor de 305 proveedores distintos, aunque los principales proveedores son Televisa, Megacable, Dish, Total Play y STAR TV, que ofrecen un promedio de 74 canales en los paquetes básicos; servicio individual o empaquetado con otros servicios de telecomunicaciones (paquetes doble play y triple play); y con servicios OTT de contenido audiovisual (como Netflix, Blim TV y Claro Video).

Televisa es el principal proveedor en 2 mil 253 municipios, con participaciones entre 38% y 100%; Megacable es líder en 141 municipios, con participaciones entre 33 y 92%; y Dish es el número uno en 49 municipios, con participaciones entre 41 y 100 por ciento.