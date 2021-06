¿Tuviste ahorros en Banco Famsa? Apresúrate porque vence plazo para reclamar

Está por cumplirse un año del colapso de Banco Ahorro Famsa, y hay un grupo de depositantes con montos garantizados que no ha reclamado 273.4 millones de pesos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); el problema es que la fecha límite para recuperar su saldo es el próximo 30 de junio.

Vencido el plazo tendrán que formarse en el orden de prelación que les corresponde, que de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, es el sexto lugar, ya como acreedores, y esperar a ver si alcanzan los recursos que se obtengan en el proceso de liquidación judicial en el que se encuentra el banco.

De acuerdo con una publicación de Reforma, Rubén Lechuga Ballesteros, director general de Visitas de Inspección del IPAB, refirió que de los 24 mil 731.6 millones de pesos destinados a pagos de ahorros garantizados, han entregado 24 mil 458.6 millones de pesos, que es el 98.9 por ciento.

Pero aún existe un 1.1 por ciento sin reclamar, que son los 273.4 millones de pesos, en donde hay casos de personas que aperturaron cuentas para domiciliar sus pagos de créditos adquiridos en Famsa, que pueden tener remanentes desde un centavo hasta 5 pesos. También hay ahorradores con saldos mayores, que oscilan entre 2 mil y 200 mil pesos.

Según Lechuga, una problemática es que la base de datos del banco "era muy mala, porque no tenían una gestión para actualizar información de clientes, como el número de celular, correo electrónico y/o dirección, y por ello no han localizado a todos. Además, algunos ahorradores han fallecido, y conforme se localiza y/o los familiares se enteran de la cuenta, se inicia el trámite con los respectivos requisitos para cobrar. El monto que no sea reclamado será regresado al fondo que administra el IPAB, salvo las solicitudes de pago que estén en tránsito y que se hayan presentado hasta el 30 de junio".

EL COLAPSO

Banco Famsa tenía poco más de 630,000 ahorradores en total al momento de que se le revocó la licencia, pero en la mayoría de los casos, los montos de los ahorradores eran inferiores a lo que cubre el seguro de depósitos administrado por el IPAB que es el equivalente a 400,000 Udis o alrededor de 2.5 millones de pesos. En este sentido, a más del 98% ya se les cubrió el ahorro.

No obstante, cerca de 2,500 personas tenían ahorros superiores a ese monto, y alrededor de 100 de estas, son las que, hasta la tarde del jueves, permanecían en plantón en las instalaciones del IPAB, buscando recuperar una parte mayor o la totalidad de sus recursos.

Sin embargo, lo que está establecido es que el seguro de depósitos sólo cubre el equivalente a 400,000 Udis. En este sentido, tendrían que esperar a que avance el proceso de liquidación del banco y el turno que les corresponda, para ver si es posible recuperar algo más de su patrimonio.