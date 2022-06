Tu celular costó barato... ¿y quieres 5G?

Al cierre del año pasado, en México se contabilizaron 132.4 millones de líneas móviles, de las cuales 93.5% corresponden a smartphones, es decir, un total de 123.8 millones de smartphones, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).





Según datos de la empresa de consultoría, la preferencia de smartphones es:

-Gama Media (precio de $3,000-$10,000 pesos) alcanzó 63.0% del total

-Gama Alta/Premium 14.7% ($10,000-$56,999 pesos)

-Gama Baja (hasta $3,000 pesos) continúa con su tendencia descendente con 22.3%.

Participación de Mercado de Fabricantes por Ventas de Smartphones

5G ¿Para todos?

En México, actualmente la mayoría de los smartphones con capacidades para 5G son de gama alta y premium, con precios que superan los $10 mil pesos. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), durante 2021 sólo 14.7% de smartphones en el país corresponden a estas gamas y precios, a pesar de ello no todos pueden conectarse a servicios 5G.

Radamés Camargo, gerente de Investigación de The CIU dijo a La Silla Rota que para gozar plenamente de los beneficios de la tecnología 5G podríamos pensar en equipos móviles "de hasta los $49 mil que cuesta el Galaxy Folz Z3 de Samsung que ese si tiene capacidades 5G". Como mínimo, h ay algunas opciones desde los $5mil pesos, pero son escasos aún".

Un plan accesible

El jefe de la licenciatura en Tecnologías de la Información en la Universidad La Salle, Rafael Pazarán, explicó a Publimetro, que para aprovechar las bondades de la red 5G es necesario desembolsar un mínimo de 300 a 500 pesos; aunque el costo final de los planes depende de la empresa que ofrece el servicio.

Dichas tarifas, dijo, darían a los usuarios entre cuatro y ocho gigabytes (GB), para utilizar los servicios básicos como redes sociales, correo electrónico, consulta de información, apps y algunas plataformas de música o video con calidad 5G.

Sin embargo, las tarifas de 300 a 500 pesos reducen el número de usuarios a entre 10 y 15 millones; quienes –de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)– apenas representan alrededor de 10% de los usuarios del país.