Trucos para ganar una discusión

Seguro en algún momento de la vida has sentido que te está siendo imposible ganar una discusión, pero no se trata de que tu capacidad de persuasión humana sea nula, sino de que, probablemente, has estado argumentando de una forma errónea todo este tiempo.

Es por eso que Blaise Pascal, el pensador francés del siglo XVII daba estos consejos:

Mecanismo psicológico

El multidisciplinario Blaise Pascal encontró en su búsqueda el secreto de la sugestión el mecanismo psicológico: la forma más eficaz de demostrarle a los demás que están equivocados no consiste en bombardear con argumentos sobre por qué sus ideas son erróneas, sino deslizarse lentamente en el interior de sus creencias, es decir, las personas sólo cambiarán de idea si primero les das la razón.

Persuasión

Pues es más eficaz persuadir a la gente con las razones que ellos mismos han descubierto que por las que tengan que aceptar de los demás. El arte de persuadir consiste tanto en el de agradar como en el de convencer; ya que los hombres se gobiernan más por el capricho que por la razón.

Una de las primeras cosas que debes hacer para darle permiso a alguien para cambiar de idea es bajar sus defensas: evitar que se sienta atacado y clave las uñas en su suelo argumentativo.

Punto de vista

Otro de los trucos que aconsejaba Pascal es precisamente no exponerle directamente tu punto de vista, sino dejar que sea el otro el que acabe llegando a esa conclusión por sus propias deducciones mentales. Siempre nos sentiremos menos inteligentes si hemos de aceptar por válido el argumento de otro, pero si nuestro interlocutor expone una serie de hechos que nos conducen a un nuevo punto de vista, nuestro orgullo se sentirá menos dañado. Sentiremos que somos propietarios de esa postura.

Lenguaje tranquilo

Lo más indicado para triunfar en un debate, es usar un lenguaje tranquilo, un tono suave y un discurso complejo. Estás tan seguro de ti mismo que no necesitas elevar la voz.

Con información de World Economic Forum.

MJP