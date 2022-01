¿Tren Maya en ruta de colisión? Así salió Jiménez Pons y llegó May

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cinco cambios en su gabinete, que van desde la Secretaría de Bienestar hasta el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), institución a cargo de la construcción del Tren Maya.

Rogelio Jiménez Pons dejó la dirección general de dicha dependencia para ser subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). En su lugar quedó Javier May Rodríguez, quien desde septiembre del año pasado se desempeñaba como titular de la Secretaría de Bienestar, dependencia a cargo de los programas sociales del Gobierno.

May Rodríguez ha estado cerca del proyecto de Gobierno del presidente López Obrador. "Desde hace más de 30 años, Javier May Rodríguez ha participado en el movimiento por la transformación de México", destacó el comunicado de prensa que oficializó los cambios.

Movimiento de piezas

Antes de ser secretario de Bienestar, fue subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la misma dependencia, donde estuvo a cargo del programa Sembrando Vida. También ha sido senador por Tabasco, diputado y dos veces presidente municipal de Comalcalco en su Estado natal.

El nuevo titular del Fonatur afrontará el reto de finalizar la construcción del Tren Maya, un proyecto prioritario del Gobierno que ha estado envuelto en polémicas. El proyecto se construye en el sureste del país con una inversión de alrededor de 200.000 millones de pesos.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, el "reacomodo" se "hizo para rescatar la obra del Tren Maya, cuya programación para que se entregue y empiece a funcionar a finales del próximo año, está en riesgo".

En su texto, Riva Palacio destaca que "el proyecto del Tren Maya, anunciado en agosto de 2018, recién pasadas las elecciones, tres años y medio después resultó en un fiasco acotado, donde uno de sus principales tramos iba a tener que volverse a diseñar. Pero era eso o un desastre peor. El diseño ha sufrido varios cambios de ruta".

Como el anunciado el año pasado donde ya no pasaría por Mérida, obedecía a problemas políticos: como la alcaldía y la gubernatura están en manos del PAN, no quería el Presidente regalarles parte de su sueño, pese a que Mérida es la única ciudad por donde pasaría, que tiene una estación de ferrocarril y las vías para que pudiera entrar sin problema a la misma.

Otros cambios no fueron por motivos ideológicos, sino de incapacidad de sus gestores.

Mencionó que Rogelio Jiménez Pons, como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), fue el responsable de realizar la obra, admitió recientemente que ésta tenía cinco meses de retraso por burocracias y fallas geológicas. Para que no se escuchara dramático, funcionarios federales las llamaron socavones, pero en realidad eran cenotes que no se habían visto en el trazo original. Algunos de ellos los rellenaron con cemento –Fonatur lo niega–; no podían hacerlo con todos, ni construir puentes para librarlos, como en algún momento consideraron.

"Jiménez Pons, que también había dejado de pagar a proveedores y constructores durante varios meses, ya no pudo seguir en el cargo. López Obrador le cortó la cabeza y tuvo que entrar al rescate de su Tren Maya, abrir la chequera y ofrecer mil millones de pesos a los hoteleros para que vendan terrenos y pueda cumplir con el plazo prometido para su entrega. Jiménez Pons no se va al basurero del olvido presidencial, porque López Obrador lo designó como nuevo subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Morán Moguel", detalla.

De Javier May Rodríguez, Riva Palacio dijo que "en marzo de 2020 lo destituyó la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores. El cese no se concretó porque el Presidente entró al rescate de su paisano y amigo, quien seis meses después, en una de esas acciones presidenciales que subrayan el aprecio a la lealtad y el desprecio a la capacidad, removió a Albores, enviándola como secretaria del Medio Ambiente, y la sustituyó con May Rodríguez".

"May Rodríguez siguió siendo lo que era, entregado a quien, desde el principio de la administración, tenía López Obrador como su cuña, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, una operadora política con experiencia, que trabajó con Gabriel García Hernández, que era el responsable en Palacio Nacional de la estrategia electoral, quien le indicaba en qué zonas inyectar programas sociales para tener una mayor rentabilidad política. Montiel sustituirá a May Rodríguez, y el puesto de subsecretaria que desempeñaba lo ocupará María del Rocío García Pérez, que trabajó con López Obrador desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México", dijo.

