Tras críticas, Banco Azteca devuelve a niños elevadas comisiones

Luego de que una madre diera a conocer en redes sociales el abuso en el cobro de comisiones a las cuentas de ahorros de sus hijos, el presidente de Grupo Salinas hizo que se le devolvieran los recursos.

"Hola buenas tardes señor Ricardo,antes que nada me disculpo por la publicación que hice,ese día estaba muy molesta y decepcionada del banco,llevo toda mi vida ahorrando ahí, me sentí defraudada por el cobro excesivo de comisión,ya tengo los estados de cuenta completos,los envío?", publicó la cuenta Sujey García.

Hola buenas tardes señor Ricardo,antes que nada me disculpo por la publicación que hice,ese día estaba muy molesta y decepcionada del banco,llevo toda mi vida ahorrando ahí, me sentí defraudada por el cobro excesivo de comisión,ya tengo los estados de cuenta completos,los envío? — Sujey García (@SujeyGarca6) January 10, 2021

En otro tuit, el perfil posteó:

Señor Ricardo Salinas Pliego: el día de hoy mis hijos y yo recobramos la confían que habíamos perdido en su institución, como usted dió la orden, nos regresaron el dinero, y me disculpo por decir que fue un robo, solo fueron cobros altos de comisión, estoy muy agradecida!!!! ?? pic.twitter.com/eQIX5MeFND — Sujey García (@SujeyGarca6) January 10, 2021

El empresario Ricardo Salinas Pliego tuiteó:

Ahora vaya y dígalo en Facebook también y no sea irresponsable ni difame a las personas por su irresponsabilidad, por favor. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 10, 2021

BANCO AZTECA LES COBRA COMISIÓN A NIÑOS Y LOS DEJA SIN AHORROS

Una mujer denunció a Banco Azteca de presunto "robo" de ahorros de sus dos hijos luego de que la institución bancaria hiciera cobros mensuales a sus cuentas a pesar de la pandemia.

Durante los primeros días de enero, la usuaria de Facebook identificada como LP Sujey García publicó en redes sociales un mensaje en el que advirtió de una presunta estafa que dejó a sus hijos sin ahorros.

"Si tienen pensado abrirles una cuenta a sus hijos en banco Azteca, NO LO HAGAN !!! mis niños tienen el hábito de ahorrar y los ayudé a abrir la cuenta para guardar sus domingos, y por la pandemia no pudimos ir en varios meses a meter dinero, y hoy que fuimos resulta que les estuvieron cobrando $70 pesos por cada mes que no guardaron nada!", dice la publicación.

"Les robaron más de $1,400 a los dos!!!! y la gerente dijo que no se podía hacer nada al respecto.. estoy muy enojada con Banco Azteca, cómo se atreven a robarles sus ahorros a mis hijos??", agregó.

El sátrapa Salinas Pliego no se mide, hasta le roba a los niños. pic.twitter.com/GbTvpYIRgc — El Chairo de Chairos Comunista (@ChairoMexicano) January 10, 2021

Ante lo sucedido, la mujer pidió a los internautas que si tienen pensado abrirles una cuenta a sus hijos en Banco Azteca "No lo hagan".

Hasta el momento, Banco Azteca no ha emitido una postura oficial sobre el caso, así como se desconoce si los cobros se estipularon al momento de crear las cuentas afectadas.

SALINAS PLIEGO SIGUE EN LA POLÉMICA

Ricardo Salinas Pliego, presidente Grupo Salinas, ha tomado protagonismo en las redes sociales por sus declaraciones, ahora en su blog personal, el empresario criticó la lista de personajes con riqueza de la revista Forbes, los cuales acumulan 131 millones de dólares.

El empresario ventaneo la lista de los 33 mexicanos más ricos en el país y en ella explicó que el gasto del gobierno federal presupuestado para el 2021 es de 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos, lo que equivale a 314 mil 158 millones de dólares, tomando en cuenta un tipo de cambio de 20.04 pesos por dólar estadounidense.

Asimismo, hay que recordar que, el propietario de Banco Azteca, TV Azteca y Elektra recibió una lluvia de criticas por realizar una cena de fin de año con su equipo de la TV Azteca en pleno rebrote de coronavirus. En dicha reunión se captó que no existió sana distancia entre los asistentes, así como tampoco portaron cubrebocas.

#BuenasNoches les dejo una idea de la última entrada de mi Blog.



Si expropiaran la riqueza de todas las familias más ricas de ????, solo alcanzaría para 5 meses de gasto del gobierno federal ??.



El único camino para salir de la pobreza es crear más riqueza ??, abrazos ??. pic.twitter.com/fBT7hxDVwZ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 21, 2020