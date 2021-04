Tras colusión de bancos y megamulta de Cofece, buscan amparos

La Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas (traders). (Cuartoscuro)

Tras darse a conocer una megamulta a ocho bancos internacionales por manipular el precio de bonos y títulos de gobierno que transaccionan en el mercado a través de subastas primarias que realiza el Banco de México y que llegara según cálculos a 50 mil millones de pesos diarios, algunas de las instituciones y operadores sancionados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya presentaron amparos contra la resolución del órgano antimonopolios ante los tribunales especializados, de acuerdo con la columna Capitanes de Reforma.

Para quienes presentaron amparos, la resolución de la Comisión, que lleva Alejandra Palacios, carece de pruebas sobre el acuerdo para fijar precios en el mercado secundario de bonos. Para los particulares, además, dificulta su contratación en instituciones financieras y casas de bolsa.

Asimismo, algunos de ellos argumentan que, la sanción de la Cofece no está firme hasta que el juez desahogue el asunto.

MEGAMULTA A BANCOS

En enero, el periodista Darío Celis en el Financiero, dio a conocer la megamulta por manipular el precio de bonos y títulos de gobierno.

El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desahogó el expediente IO-006-2016 donde se señaló a BBVA, Citibanamex, Santander, Bank of America-Merril Lynch, JPMorgan, Deutsche Bank, Barclays y HSBC de colusión en la compra de valores gubernamentales.

En la investigación se habla básicamente de Certificados de la Tesorería (Cetes) y Bonos de Desarrollo del gobierno federal (Bondes) denominados también en Unidades de Inversión (Udibonos).

La columna del Financiero indicó que la Cofece encontró suficientes indicios de la colusión, pues en 2019 su autoridad investigadora remitió al pleno un dictamen de presunta responsabilidad (DPR), que la llevó a emplazar a los bancos.

Asimismo, se mencionó que la Cofece impondrá infracciones económicas que en el nivel extremo equivalen a 10 por ciento de los ingresos que cada banco registró en el último año de la investigación.

Al respecto, la Cofece a través de su cuenta de Twitter recomendó aguardar a la resolución pública del caso, para que la sociedad cuente con información apegada al expediente.

LA MULTA ES MÍNIMA, PERO VA VS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS

La Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas (traders).

En un comunicado, Cofece destacó que esto se debió a que se coludieron en algunas operaciones del mercado secundario del servicio de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Para ello intercambiaron mensajes (chats) utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo, detalló la comisión.

En el expediente IO-006-2016, Cofece indicó que los bancos y traders mencionados establecieron 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas (no acuerdos generales), mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario.

Destacó que, con estas conductas, se generó un daño al público inversionista que adquirió los bonos objeto de la colusión.

Se calcula que estas prácticas anticompetitivas, realizadas entre 2010 y 2013, generaron un daño al mercado de 29 millones 389 mil pesos. Por ejemplo, en uno de los casos el acuerdo fue para aumentar el precio de cotización que darían a una Afore. Por ello, la Cofece impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a los responsables, detalló.

Sin embargo, la Cofece señaló que, dado el periodo en que fueron cometidas dichas conductas, la ley de competencia que aplica es previa a la vigente y establece montos menores de sanción en comparación con la actual.

Añadió que existe una metodología para el cálculo de los montos de las multas que se aplican en todos los casos que atiende Cofece, la cual está basada en el principio constitucional de proporcionalidad con base en el daño acreditado al mercado. La capacidad económica del sancionado sirve para fijar, en su caso, el tope máximo.