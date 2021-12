"Tramité cuenta con Banorte para ahorrar y me cobran un seguro que no contraté"

"Fui a sacar una cuenta con Banorte para poder ahorrar dinero y hoy me cobran un seguro de $2,735 pesos que yo no contraté. Se chingaron lana que quería ahorrar. Yo no firme nada en sucursal. Ahora me entero en redes que resulta que lo hacen siempre", dijo Lala.

Al reclamo se sumó Gabriela, "lo mismo me sucedió con BBVA. Llevo años pagando un seguro de vida que nunca contratÉ y que ha sido imposible cancelar".

"A mi pasó igual en Citibanamex hace unos años, me cobraban como 4 seguros. Fui a la sucursal y armé un desmadre, pedí que me entregaran las pólizas de los seguros y como no pudieron entregarlas porque no son dueños del seguro que venden, se la pelaron y me devolvieron el dinero".

Al revisar el estado de cuenta de tus tarjetas de débito o crédito es posible que te cause extrañeza cuando identificas un cargo que no realizaste como es la compra de una seguro.

Esta situación además de causarte un malestar, te afectará en tu bolsillo pues los seguros que se muestran como contratados, pueden cobrar una prima mensual o anual bastante alta, con el riesgo de renovarse automáticamente.

Para evitar este tipo de cobros indebidos es importante que te asegures de no haber aceptado dicho producto por error, ya sea a través de un mensaje de texto o en cajeros automáticos, ya que son los lugares donde es más común que ocurra este incidente.

¿Cómo puedo solucionarlo?

Si después de corroborar que no solicitaste dicho seguro, es importante que te comuniques a la Condusef para solicitar apoyo en la aclaración de tu problema, para esto debes tener a la mano:

-Nombre de la aseguradora que realiza el cobro.

-Nombre del banco o financiera que emite tu tarjeta.

-Proporcionar tus datos de contacto.

Posteriormente te pedirán que te comuniques a la Unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE), de tu banco para solicitar la aclaración, en caso de otorgarte una respuesta negativa, debes de presentarla en la Condusef para que inicie el proceso de reclamo.

¿Cuáles son las consecuencias?

Es importante que obtengas la negativa de tu financiera o aseguradora para que la Condusef pueda actuar.

En caso de no cancelar o solicitar una aclaración, tendrás que asumir los gastos del seguro y las comisiones por reclamación no reconocida que van desde los $200 pesos más IVA según el banco.

