"Trabajo 10 horas días por US$1000 a la semana, y envío casi la mitad a México"

Las remesas hacia México aumentaron 18 por ciento en el primer trimestre del año. El Banco de México reportó que el flujo de este tipo de recursos alcanzó 12 mil 521 millones de dólares entre enero y marzo pasado, por encima de los 10 mil 615 millones de dólares de 2021.

El volumen de recursos que llegaron al país a través de las remesas en el primer trimestre de 2022 no sólo es un saldo sin precedente para un periodo similar. También equivale a 12 veces el presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para este año.

Banxico detalló que el principal canal para la llegada de remesas al país es vía transferencias electrónicas. Así fue con el 99% del total de los ingresos del primer trimestre, mientras las efectuadas en efectivo y las money orders representaron el 0.7 y 0.3 por ciento del monto total, respectivamente.

Historia de migrante

Zoila vive en San Antonio, Texas desde hace más de una década. "Para poder llegar acá me agarraron no mula, no tienes opción. Afortunadamente todo salió bien y logré pasar, si la historia se repitiera ahora, no estoy segura que las cosas salieran bien".

Actualmente trabaja una jornada de 10 horas en un restaurante en donde en un turno prepara comida mexicana y en otro hace tortillas.

En promedio gana, con la suma de dos salarios, alrededor de 1,000 dólares, pero de esa cantidad, se queda al menos con la mitad. La otra parte la envía a México a sus hijos, un poco de ayuda para su hermana y hasta para su papá, que ya ronda los 80 años.

"La gente que está en México piensa que acá nos llueven los dólares, pero la realidad es que no conocemos otro modo de vida que no sea la del trabajo y el esfuerzo. Si tienes tiempo libre, pues te buscas otro trabajo", dijo a La Silla Rota.

Cifras récord

El Banco de México reportó que sólo para marzo el monto de remesas alcanzó cuatro mil 680 millones de pesos, 12.6 por ciento más que en el mismo mes del año pasado y también la cifra más alta para igual mes desde que hay registro.

Con estos resultados, en marzo de 2022 el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo fue de cuatro mil 588 millones de dólares, mayor al de cuatro mil 85 millones de dólares reportado en igual mes de 2021, explicó el banco central.

A pesar de que las remesas pierden impulso, siguen alcanzando, en el acumulado de 12 meses, máximos históricos. Para este año se estima que mostrarán un crecimiento de 11.1%.

