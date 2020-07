Trabajadores mexicanos, en la informalidad hasta en las empresas

Cada quincena, Alejandra recibe su pago en dinero en efectivo a pesar de trabajar en una empresa como fotógrafa. El contrato prometido, no llegó, aunque lleva un año trabajando.

Datos del Inegi dados a conocer este jueves señalan que de 27.1 millones de personas empleadas en alguna empresa 18.9% pertenece al sector informal, y de 4.8 millones de establecimientos el 63% es informal, es decir no cuentan con contrato, ni prestaciones.

De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos 2019, de los empleados informales en empresas el 79.5% era personal no remunerado. Es decir, en los establecimientos informales el 20.5% de su personal ocupado recibe un sueldo o salario, en los formales este porcentaje es de 87.5%.

Conforme a la clasificación de formalidad/informalidad de los #CensosEconomicos2019, en 2018 para los establecimientos informales sólo 21% del personal ocupado es remunerado ($44,089 al año) mientras que para los formales el 88% es remunerado ($133,968). pic.twitter.com/VIuTACjb3u — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) July 16, 2020

Además, la cantidad que perciben es mucho menor que los trabajadores contratados: la remuneración promedio anual de los informales fue de 44,089 pesos, mientras que los formales tienen 133,968 pesos en ingresos por año.

EMPRESAS INFORMALES

Según Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del Inegi, las empresas informales no pagan contribuciones patronales a regímenes de seguridad social, ni prestaciones sociales, no cuentan con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos para otra razón social que contrata personal y se los proporciona.

Tampoco tiene gastos por servicios contables, legales y de administración, por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos.

Las entidades federativas que tienen los mayores porcentajes de personal ocupado en establecimientos informales son: Oaxaca (80.0%), México (79.4%), Guerrero (76.7%), Tlaxcala (75.7%) y Chiapas (73.7 por ciento).

En tanto, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las entidades federativas con mayor porcentaje de valor agregado generado por los negocios informales, con 14.1, 13.5 y 12.6%, respectivamente. Por el aporte de personal ocupado a la entidad, en Oaxaca 50.1% del personal ocupado trabaja en negocios informales, en Guerrero 45.6% y en Chiapas 40.6 por ciento.

COVID EMPUJA A LA INFORMALIDAD

Durante la presentación del sexto informe de "Covid Industrial", a finales de mayo, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), alertó que el cierre de empresas por la pandemia de covid-19 conducirá a una cifra histórica de 34 millones de personas en el empleo informal.

Esto significa un aumento de tres millones de personas en un trabajo sin acceso a la seguridad social en México, precisó.

De acuerdo con el informe "Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (covid-19)", elaborado en forma conjunta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los países deben considerar medidas extraordinarias como la entrega de un Ingreso Básico de Emergencia de 6 meses y, en el caso de México, una medida que considere a la población que están fuera de los programas sociales.

"La crisis de la covid-19 implica oportunidades y desafíos para el fortalecimiento de las políticas sociolaborales de la región. La urgencia ante la gravedad de esta crisis debería acelerar la provisión de recursos a los programas que garanticen ingresos y sostengan los puestos de trabajo de los trabajadores formales e informales y sus familias", señala el documento.