Toma en cuenta estos 5 imprevistos financieros que pueden quitarte el sueño

Tal vez hasta este momento no has experimentado un imprevisto o una emergencia en la cual tengas que desembolsar dinero de más de tu cartera, sin embargo, eso no quiere decir que después se te llegue a presentar una situación que lo requiera como una enfermedad, algún accidente, un fallecimiento, etc...

Por lo que es necesario estar blindado contra cualquiera de estas situaciones y así evitar crisis financieras que afecten tu economía y sobre todo el estilo de vida al que estás acostumbrado.

De acuerdo con la Encuesta de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), sólo el 32% de la población decidió ahorrar su capital antes que gastarlo en el futuro, por otro lado, únicamente el 48% decidió adquirir un seguro como manera de prevención, dicho de otra forma, las cifras aún se encuentran por debajo del promedio, lo que deja a más de la mitad de la población desprotegida contra una situación de riesgo.

Por eso es que Alejandro Saracho, experto en finanzas personales y autor de los best seller Reconfiguración Financiera y Mapa de Riqueza recomienda poner suma atención en los siguientes imprevistos que podrían terminar con tu estabilidad económica y de esta manera prevenirte para destinar parte de tu capital al ahorro y evitar preocupaciones por el tema financiero.

El blindaje contra imprevistos es una estrategia esencial para la construcción y conservación de riqueza y así cuidar tu cartera, tú decides si la tomas o no

Enfermedades:

Ya sea por accidente o por padecimiento, las enfermedades pueden representar una salida importante de dinero, por lo que es necesario contar con un respaldo monetario para sobrellevar este imprevisto; el registrar las entradas y salidas que tienes en el día a día te podrá dar un amplio panorama de en qué y cuánto estás gastando y así ahorrar en lo que no es imprescindible en tu estilo de vida y destinarlo a una cuenta para el tema de la salud, con la aplicación de presupuesto mensual disponible para IOS y Android te será más fácil llevar un registro de tus gastos dándote la oportunidad de ahorrar ese capital.

Invalidez:

Si te llegara a pasar algo y se viera limitada tu capacidad de generar dinero, tu estilo de vida actual se vería modificado de manera drástica, ¿lo habías pensado? lo mejor es tener una cuenta donde aportes el 5% de tu salario que te permita pagar de seis a doce meses tus compromisos mensuales, existen instituciones que no piden un pago por manejo de cuenta, "sin embargo, no está de más contratar un seguro que se acople a tus necesidades y te brinde tranquilidad a ti y a tu familia", menciona Saracho.

Catástrofes:

Incendios, inundaciones, terremotos entro otros desastres naturales podrían afectar tu patrimonio o tu negocio y el valor de todos los activos de tu empresa se perderían, por ello, es necesario blindarse de manera inteligente contra cualquiera de estos siniestros. "La contratación de un seguro es la manera más efectiva y para ello te recomiendo tomar en cuenta dos factores: protección y costo, compara con diversas compañías y elige la mejor para ti, recuerda que la clave es protección alta y costo bajo", afirma el experto en finanzas personales.

Vehículos:

el mantenimiento de éstos puede pasar de largo hasta que el vehículo presenta fallas que suman una fuerte cantidad de dinero que afecta gravemente tus finanzas personales o de tu compañía, dando como resultado una crisis por falta de atención a detalles, por lo que es mejor hacer las revisiones pertinentes para evitar un gasto que se pudo haber evitado en su momento.

Fallecimiento:

Cuando una persona muere y no está blindada su economía, deja un verdadero problema para sus dependientes económicos, ¿cómo te gustaría que viviera tu familia si llegaras a faltar? Si ya manejas alguna herramienta de ahorro o de inversión (cetes, crowdfunding, etc.) no olvides informar a los beneficiarios sobre la existencia de contratos o documentos financieros en los que tienen participación, ya que muchas veces los recursos invertidos se pueden mantener congelados por periodos mayores a los previstos.

Si después de haber leído estos puntos te decides a contratar algún seguro, puedes consultar en el portal de la CONDUSEF las diferentes alternativas que existen y hacer una comparación de tus opciones para saber cuál es la mejor opción para ti y tu familia.

MJP