Todo el poder a CFE, malo para los usuarios, advierten especialistas en energía

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para una nueva reforma energética es m ala para el mercado eléctrico, por que regresa a Comisión Federal de Electricidad (CFE) todo; para los usuarios, en el corto plazo, benéfica porque se podría generar una reducción en las tarifas, pero para el largo plazo no, si la Comisión no invierte en modernizar la infraestrucura actual, de acuerdo con Ramsés Pech, especialista en temas energéticos.

Dicha iniciativa supone la eliminación de órganos autónomos, así como la desaparición de los certificados de energías limpias para generadores públicos y privados; de llevarse a cabo, cancelará todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-venta de electricidad, así como diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de revisión.

Jorge Castañeda, d irector de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad advirtió: " La propuesta de Reforma eléctrica que se presentó hoy sería catastrófica para la economía mexicana".

Gonzalo Monroy, especialista en energía dijo: "CFE pasa de ser un participante del mercado, a tener toda la industria, ahora será el que haga política energética y determine sus permiso. Cancela todos los permisos, desde paneles solares, hasta las grandes granjas eléctricas del país."

Que proponen cambiar, y hay que considerar:

El especialista Pech dijo que e l usuario final podría beneficiarse dependiendo del mercado, siendo el principal, el domestico. Porque al ser rector, la CFE dependería del subsidio y cuánto el gobierno aporte.

Pero al no poder invertir en tener eficiencia mejorada en las plantas y transitar a tener una electrcidad menos contaminante en el largo plazo el usuario final seria el afectado.

Entre los cambios, Pech, destacó:

- Artículos 25,27, y 28 de la constitución, y son los que habían basado para los amparos para la parte eléctrica

-CFE vuelve hacer una empresa estatal, y pretender tener el monopolio de toda la cadena del mercado eléctrico. Pero especifican solo para la población, y las empresas, comercios y otro que no sea tarifa doméstica como se garantizara

- Para lograr lo anterior: "La instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa, requiere la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución"

- Se espera un alto numero de demandas, juicios, y esto para el crecimiento del mercado, y pudiendo caer en caso de no estar en acuerdo, a expropiar; debido a que no hay un mecanismo, establecido el cómo deberán ser cancelados

-El CENACE, se reincorpora a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, en el caso de haber interés de invertir dependerá, si la CFE esta de acuerdo y no afecta, a su participación del mercado. Esto indica que no habrá nuevas inversiones, y la solo contaremos con la infraestructura actual, y no tendremos acceso a nuevas tecnologías, al menos que CFE invierta, siempre y cuando aumenten su presupuesto

-CFE tendrá el 54% del total del mercado de generación, pero al cancelar permisos de generación, el cálculo estimado con la propuesta, podría cubrir la demanda del mercado, con las actuales empresas.





" Mexico, sufrirá un atraso al no haber modernidad a nuevas formas de producir al depender del presupuesto que se otorgue a CFE. Ademas, ante la nueva política de reducir los gases de efecto invernadero, y el calor, deberán invertir en mejorar la eficiencia de generación", dijo.

-La CFE, tendrá el control sobre el mercado. "Siendo juez y parte, para otorgar, despachar, y seleccionar a quien comprar del 46% restante. Debido a que en la propuesta indican "46 por ciento, se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del CENACE, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional".





-Quitan permisos, y las que queden deberán todavía competir para poder vender la electricidad, debido a que CFE, pretende tener el control del mercado, esto no causara distorsión al tener que haber licitaciones para su contratación. Pero en la propuesta solo se considera el mercado doméstico, y el resto.





-Desaparecen los contratos de autoabastecimiento, deberán pagar los costos de transmisión y distribución. Al dejar de existir el CENACE-CRE, como órgano preponderante del mercado para controlar los costos, estas tarifas de mover la electricidad las pondrá la CFE, y no especifica el mecanismo del cálculo, ocasionando la incertidumbre de si son valores reales.





-Los contratos de legados entienden que esta electricidad, no será comprada por la CFE, es decir se cancelan este tipo de contratos.





-Transición energética basara en dos proyectos "impulsar dos grandes proyectos de energía limpia, la renovación de maquinaria y equipo de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción del parque fotovoltaico de gran magnitud en el norte del Estado de Sonora." Estos proyectos están alineados con la facilidad de transmitir, ante la falta de infraestructura a en la región a donde esta Sonora, o las hidroeléctricas que dependen de la capacidad de captación del agua. Ambos proyectos, cubrirán la demanda nacional de 3 a 5%, el crecimiento de acuerdo a proyecciones del PRODESEN o solo será para algunas regiones.





"Por su importancia para la Transición Energética, no se otorgarán concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos necesarios." Este cambio esta alineado con algún programa de manufactura de baterías eléctricas o con maquiladoras de autos eléctricos, que se instalaran en el país.





Explicó que Estados Unidos está promoviendo la creación de fabricas de carros eléctricos. "Nos pasara lo mismo con el petróleo con el litio, debido a que toda la tecnología de exploración, y explotación, se tiene que importar o subcontratar. Entonces deberá crear una empresa de explotación, y la cual deberá haber un presupuesto para esta, y la pregunta será ¿quitaran dinero a la CFE o Pemex, para su creación o será un dinero adicional al contemplar, o alguna dependencia u programa reducirán su presupuesto o desaparecera?





-Las concesiones de litio para la explotación, existen 8 vigentes ( una concesión de exploración no es igual a la de explotación), indican que "las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior.", pero los permisos de exploración que hay como quedaran estos".

Ahora, el ejecutivo federal busca elevar al litio a nivel de área estratégica del Estado, para ejercer de manera exclusiva la explotación de este recurso y no entregar nuevas concesiones, aunque mantendrá aquellas ya dadas previamente como la de la mina Bacanora, una de las reservas de litio más grandes a nivel mundial.

¿Qué dicen los empresarios?

La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medio ambiente, advirtieron los empresarios del país.

El Consejo Coordinador Empresarial dijo que dicha reforma "golpearía finanzas de familias mexicanas y consumidores de electricidad; implica un importante costo presupuestario al subir costo de producción y requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico; cancelaría la posibilidad de que México contribuya a la lucha global contra el cambio climático; ahuyentaría a las inversiones, impidiendo la reactivación de la economía".

La cúpula empresarial dijo que la iniciativa de reforma constitucional al sector energético presentada por el gobierno federal "lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica. La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país".

Esta iniciativa, dijo, obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea. Como tal, no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes".





























