TLCAN va: será trilateral

La noche de este domingo, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según reportaron medios locales.

En las últimas horas, Canadá y Estados Unidos negociaron sobre los productos lácteos y la solución de controversias dentro del acuerdo comercial, por lo que fueron duras negociaciones.

La fecha límite era este 30 de septiembre para que Estados Unidos pueda entregar a su Congreso el texto del acuerdo comercial modernizado para respetar lo que marcan sus leyes.

Canada and the U.S. have reached a deal on NAFTA. It's up to Trump and Trudeau to sign off on it. Trudeau has convened a cabinet meeting tonight, and Mexico is sending text of the deal to its Senate