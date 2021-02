Tips para regalos de última hora

Un estudio llamado Navidad 2018 realizado por Kantar TNS reveló que a pesar de la incertidumbre causada por las elecciones y las negociaciones del TLCAN, los mexicanos desembolsarán un promedio de cuatro mil 437 de pesos en regalos, 7% más que en Navidad de 2017.

La consultoría indicó que “se espera que los mexicanos entreguen alrededor de siete regalos; siendo la ropa y los juguetes lo más solicitado"; con una tasa de 63% y 52% respectivamente.

También reveló que el 68% de los consumidores del país visitan las páginas web de las marcas mientras que el 45% busca información en redes sociales.

Sin embargo, las compras se siguen realizando en los canales tradicionales: 66% de los consumidores acude a las tiendas departamentales, 54% vista los supermercados y 39% busca tiendas especializadas.

Regalos de última hora

Las recomendaciones para surtir la lista de regalos son las siguientes:

* Fija un porcentaje de tu salario para tus compras. Suma tus ingresos del mes y resta los gastos fijos (agua, luz, renta, alimentos, transporte y otros adeudos). El remanente es lo que puedes invertir sin poner en riesgo a tu bolsillo.

* Redacta una lista de productos. Piensa en artículos que sean útiles y acordes al gusto de tus seres queridos. Si no sabes qué comprar, echa un vistazo a la reclamará del agasajado para conocer sus gustos o necesidades; acuérdate de sus marcas, colores y artículos favoritos.

* Fija una cantidad para cada producto. Lo ideal es que los presentes para tu pareja, hijos y padres sean de mayor costo. Si son amigos, asigna un monto 40 ó 50% menor; lo suficiente para cumplir con un detalle.

* Compara los precios y aprovecha los descuentos o promociones. Una forma fácil de hacerlo es buscar las mejores opciones a través de la Internet.

* Usa certificados de regalo. Aunque esto rompe con la sorpresa de la Navidad, es mejor que el interesado elija el artículo de su preferencia; sobre todo si se trata de un adolescente, joven o amigo.

* No abuses de las tarjetas de crédito. Aprovecha las promociones y no abuses de las mensualidades sin intereses. Cuida que los pagos no rebasen 30% de tu ingreso.

* Compra sin remordimientos. La mejor fórmula es: redacta un presupuesto, lleva regalos o productos útiles y, antes de pagar, pregúntate: ¿esto es necesario? ¿lo puedo cubrir? Y, ¿cuánto me tardaré en liquidarlo?

Con información de Publimetro

