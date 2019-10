Tips para no equivocarte al elegir tu carrera

En los últimos años el elegir adecuadamente la carrera que se va a estudiar se ha vuelto en un dilema aún más grande al tomar en cuenta la paga que ésta implica, pues en muchos casos las carreras más deseadas por los aspirantes a ingresar a la universidad no son las más demandadas por el mercado laboral en México y hasta se llegan a encontrar entre las peor pagadas.

Y aunque la oferta académica en México es más amplia año con año, la matrícula de los universitarios en México se concentra principalmente en cinco carreras: Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho, Educación para niveles escolares básicos y Psicología, de acuerdo con el ranking de profesiones elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Tan sólo estas carreras que son las más solicitadas por los estudiantes, concentran a 4 millones 429 mil 711 profesionistas en México, encabezando la lista de la matrícula en 2018.

Administración de Empresas es la más estudiada, sin embargo, está en la posición 16 en el ranking de las mejor pagadas, pues un egresado gana en promedio 11 mil 976 pesos y la tasa de informalidad es de las más altas, con el 21.6 por ciento.

Mientras que la carrera con menor número de profesionistas en el país es Ciencias Ambientales, con sólo el 0.2 por ciento de los universitarios, pero está en el lugar 3 en el ranking de las mejor pagadas, con un salario promedio de 14 mil 320 pesos mensuales.

Aquí te damos a conocer las carreras más populares en México y la posición en la que se encuentran entre las mejor pagadas.

1 Administración y Gestión de Empresas

2 Contabilidad y Fiscalización

3 Derecho

4 Docencia a nivel básico

5 Sicología

6 Ingeniería Electrónica

7 Medicina

8 Información y Comunicación

9 Enfermería y Cuidados

10 Ingeniería Mecánica y Metalurgia

Luego de conocer esta información...

Debes conocer estos tips para no equivocarte de carrera

- Toma distancia y pon en perspectiva tu situación actual

A veces un poco de distancia ayuda a ver mejor y a quitar pasión a un asunto. Así que, en una situación de incertidumbre, conviene mirar tu vida como si fuera la de otra persona.

Así que vete de vacaciones o tómate el fin de semana para pensar y dejar fluir tus pensamientos sin las presiones diarias

- Experimenta y por el momento no inviertas demasiado

Si realmente no tienes vocación conocida, lo mejor es probar varias cosas. A veces nos acaba gustando lo que menos habíamos imaginado. No es mala idea hacer un curso gratuito, que no suponga grandes inversiones de tiempo y dinero y que pueda servir para abrirte un camino o todo lo contrario, para desechar alguna posibilidad a la que estuvieras dando vueltas en la cabeza.

- No pienses en el título, sino en lo que te deja la carrera que decidas estudiar y ejercer

La idea central de esta recomendación es que el mercado laboral cambia, las profesiones también, pero hay habilidades y competencias que seguirán siendo imprescindibles y bien valoradas. Es un error pensar únicamente en el estatus que puede otorgar un título de una universidad determinada y no en lo que realmente te va a enseñar.

- Aprende mucho de algo. Hazte un profesional

Por lo visto muchas vocaciones han surgido de profundizar mucho en un asunto. Cuanto más se sabe de algo, más te gusta. Una vez finalizada la fase de experimentación, conviene poner el foco en una materia en lugar de seguir acumulando conocimientos superficiales sobre infinitos campos.

- Fortalece tu red de contactos

Aunque aún no sepas con total claridad lo que quieres estudiar, hay una cosa que siempre necesitarás: contactos.

MJP