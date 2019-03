Tips para liquidar tu deuda rápidamente

REDACCIÓN 24/03/2019 08:30 p.m.

Tener una deuda no es nada agradable pero suele ser algo común. Ya sea por mensualidades atrasadas o compras inesperadas, en muchas ocasiones el monto a pagar sube y paece no tener fin.

Por ello, en La Silla Rota te compartimos unos métodos eficaces para hacerle frente a los pagos:

- Totalero

Liquidar a fin de mes deudas o créditos es una de las mejores opciones.

En el caso de tarjetas de crédito es una de las mejores opciones para no generar intereses pero es uno de los más difíciles de seguir pues debes destinar buena parte de tu ingreso al pago de deudas, y cortar todos aquellos gastos innecesarios o de los que puedes prescindir.

- Por convenio

Si no tienes las posibilidades de liquidar tu deuda completamente y llevas tiempo sin pagar, una alternativa útil es renegociar con las instituciones bancarias y financieras para pagar una mensualidad más baja o llegar a un acuerdo para liquidar de contado una parte de la deuda.

Sin embargo, esta no es una buena opción pues tu calificación en el buró de crédito puede bajar.

- Priorizando

Este método se enfoca en priorizar las deudas que tienes de acuerdo a factores como el interés que cobran, el plazo y el monto a pagar. Si optas por este método, esta es la forma en que debes jerarquizar tus deudas de las más altas a bajas o por flexibilidad.

Si las deudas son de mayor monto al mes representen un mayor gasto o desembolso de dinero y dejar al último las que no generen intereses por no pagarlas a tiempo o que éstos cobren tasa baja, aquellas que no impliquen un gran desembolso de dinero o que tienen un mayor lapso de tiempo para liquidarlas.

