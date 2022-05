Tips para cuidar tu dinero en el Hot Sale

Este 23 al 31 de mayo iniciará el Hot Sale de este año, durante estos días habrá muchas promociones y descuentos para comprar en línea. Es una oportunidad perfecta para comprar productos que ya necesitabas o que llevabas planeando comprar, pero hay algunos puntos que debes tener en consideración para poder llevar a cabo tus compras de la manera más segura y eficiente. Para ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha hecho ciertas recomendaciones.

Verifica que el sitio sea seguro

Para ello accede a páginas que ya conozcas o que alguien de confianza te haya recomendado o pueda verificar que es una página segura. Checa que la dirección de tu compra comience con "https" y tenga un candado cerrado en la parte inferior o superior derecha de la barra de direcciones.

Revisa opiniones

Lee las reseñas de otras personas acerca del servicio, producto o página en la que vas a comprar, de esta manera puedes asegurarte si tu compra es lo que buscas o valdrá la pena.

Calcula tu capacidad de pago

Haz tus cuentas de qué porcentaje estás destinando a estas compras, si se encuentra dentro de tus posibilidades económicas y que no cause un desbalance en tus finanzas. Esto aplica también para pagos a meses sin intereses, la Condusef recomienda no destinar mensualmente más del 30% de tus ingresos a estos pagos.

Antivirus

Asegúrate que el dispositivo desde el que realizas la compra tenga algún antivirus instalado.

Guarda los comprobantes de pago

Ten a la mano esta información en caso de que exista algún problema con tu compra o necesites hacer una aclaración.

Antes de realizar tus compras toma en cuenta estas recomendaciones para hacer de tu experiencia más óptima y segura.