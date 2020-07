TikTok: crece presión para vetar a la red social

La red social TikTok se ha convertido en una sensación mundial en los últimos meses. Ha sido descargada aproximadamente 2 mil millones de veces y está a la par de otras aplicaciones como Snapchat. Sin embargo, la app de origen chino ha causado inquietud en Estados Unidos. Según un artículo de la revista The Economist, existe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump prohíba el uso de TikTok en el país.

La primera de las dos razones principales dadas por The Economist tiene que ver con la censura y el esparcimiento de propaganda por la red social.

Ha habido casos en los que TikTok silencia discusiones sobre temas sensibles para el gobierno chino. Ejemplos son las tensiones que ha habido en Tibet con el gobierno de India y la masacre de 1989 en plaza de Tiananmén.

El segundo hecho que preocupa al gobierno estadounidense es que la compañía dueña de la aplicación, ByteDance, está sujeta a leyes que requieren que colabore con autoridades chinas.

TikTok ha dicho que China nunca ha solicitado que la aplicación le entregue información sobre sus usuarios y que se negaría a compartir datos sobre usuarios fuera del país. Sin embargo, existen dudas sobre si la aplicación podría rehusarle la información al gobierno y sobre la existencia de otros métodos que se pueden usar para obtener la información de forma ilegal.

Aunque expertos están convencidos de que la prohibición de la app es poco probable, existe la posibilidad de que se cree una rama separada de TikTok que opere fuera de China. Esto, sin embargo, sería un gran golpe para la compañía. The Economist explica que no solo bajaría su valor de 500,000 millones de dólares a 300,000 millones, sino que también podría haber un estancamiento en su crecimiento, ya que la aplicación se ha beneficiado del código usado por ByteDance.

Más acusaciones

En una de sus cuentas de Twitter, Anonimous la organización llamó a eliminar la aplicación "para salvar a los jóvenes de la manipulación", pues aseguró que se trata de un malware operado por el Gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo.

Según, el grupo de hackers que citó la investigación de un usuario en Reddit, la aplicación acumula información sobre niños y adolescentes de manera que pueda monitorear desarrollo político y alcance de mercado.

Anonymous argumentó que, esos datos se usarán para encontrar formas de manipular a los usuarios en un futuro, aproximadamente, dentro de cinco a 10 años.

"Esto le da a China una ventaja sobre la manipulación de grandes sectores de la sociedad en varios países", comentó la organización en la red social.

Violaciones a privacidad

Grupos que defienden la privacidad señalaron que la popular aplicación está violando la ley de privacidad de los niños y está poniendo en riesgo a los menores.

Una coalición de 20 grupos, incluyendo Campaign for a Free-Free Childhood y el Center for Digital Democracy, presentaron una queja en mayo ante la Comisión Federal de Comercio de EU, argumentando que TikTok está recopilando información personal de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.