¿TikTok, app de espionaje a menores de edad? Anonymous dice porqué

En medio del confinamiento por coronavirus, la aplicación Tik Tok "salvó" a muchos del aburrimiento, tanto a niños como adultos, sin embargo, el grupo "hacktivista" Anonymous alertó de que esta app se trata de un espionaje a menores de edad.

En una de sus cuentas de Twitter, la organización llamó a eliminar la aplicación "para salvar a los jóvenes de la manipulación", pues aseguró que se trata de un malware operado por el Gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo.

Te puede interesar Sitio web de Banxico sufre ataque tras amenaza de Anonymous

Según, el grupo de hackers que citó la investigación de un usuario en Reddit, la aplicación acumula información sobre niños y adolescentes de manera que pueda monitorear desarrollo político y alcance de mercado.

Anonymous argumentó que, esos datos se usarán para encontrar formas de manipular a los usuarios en un futuro, aproximadamente, dentro de cinco a 10 años.

"Esto le da a China una ventaja sobre la manipulación de grandes sectores de la sociedad en varios países", comentó la organización en la red social.

Más acusaciones a TikTok

Grupos que defienden la privacidad señalaron que la popular aplicación está violando la ley de privacidad de los niños y está poniendo en riesgo a los menores.

Una coalición de 20 grupos, incluyendo Campaign for a Free-Free Childhood y el Center for Digital Democracy, presentaron una queja en mayo ante la Comisión Federal de Comercio de EU, argumentando que TikTok está recopilando información personal de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

(Foto: Pixabay)

En respuesta, TikTok pagó una multa de 5.7 millones de dólares a la Comisión en 2019 por recopilar información personal de niños menores de 13 años, una violación de la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea, por lo que renovó su aplicación con un modo restringido para usuarios más jóvenes.

Pues según las acusaciones, la app utiliza los datos que recopila de los usuarios, como su ubicación, lo que contienen sus mensajes y los vídeos que miran, para descubrir qué vídeos nuevos mostrarles y para la publicidad dirigida.

(María José Pardo)