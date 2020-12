¿Tienes vuelo cancelado con Interjet? Profeco invita a acción colectiva

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) proporcionó asesoría para la protección de sus derechos a 69 consumidores, a raíz de la cancelación de 62 vuelos de la aerolínea Interjet, en los últimos tres días.

El pasado 3 de noviembre, esta procuraduría emitió una alerta sobre el riesgo de establecer relaciones comerciales con Interjet, con motivo de los reiterados incumplimientos a las disposiciones jurídicas en perjuicio de los derechos humanos de las y los consumidores.

Derechos de los pasajeros

Al tratarse de cancelaciones atribuibles de manera exclusiva a la aerolínea, ésta debe, conforme a la Ley de Aviación Civil y a elección de los pasajeros afectados de cualquiera de los vuelos antes señalados:

a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.

En los casos de los incisos a) y c) anteriores, la aerolínea deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. Esta indemnización deberá ser pagada por la aerolínea dentro de un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a su reclamación por parte de los pasajeros.

CONTACTO PROFECO

Si la línea aérea no respeta tus derechos, contacta al Teléfono del Consumidor, 55 5568-8722 y/o al 800 468 8722; o a través de WhatsApp, en los números 55 8078 0488, 55 8078 0485 y 55 8078 0344.

O bien, envía un correo a: conciliaexpres@profeco.gob.mx, en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.

Si fuiste afectado por Interjet, también puedes adherirte a la acción colectiva que la Profeco presentó en su contra. Sólo sigue los pasos que se señalan en el "Instructivo para la adhesión a la acción colectiva" que podrás descargar en la siguiente liga, junto con los formatos y el listado de documentación necesaria que deberás presentar en la Dirección de Acciones Colectivas:

http://acolectivas.profeco.gob.mx/documentos/AC_COL_CONTRA_INTERJET.PDF



POR TERCER DÍA CONSECUTIVO, INTERJET CANCELA TODOS SUS VUELOS

La aerolínea Interjet suma tres días al hilo suspendiendo la totalidad de sus vuelos, de acuerdo al portal del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

Según datos de Milenio, las operaciones de Interjet desde la CDMX y hacia otros como Cancún, Cozumel, Guadalajara y Monterrey fueron cancelados por la compañía.

La aerolínea tenía contemplados al menos nueve despegues en el AICM, más los vuelos que venían de los cuatro destinos antes mencionados.

LOS PROBLEMAS DEL FIN DE SEMANA

La aerolínea Interjet habría cancelado sus vuelos programados para este fin de semana y volvería a despegar el próximo lunes o martes debido a que no ha pagado el prepago para acceder a turbosina, de acuerdo a una nota publicada por el diario Reforma, citando a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

La periodista Azucena Vásquez, de Grupo Reforma, posteó en Twitter que la aerolínea informó a empleados y pasajeros que cancelaba prácticamente todos sus vuelos de este día, "y probablemente los de mañana y el lunes".

@interjet informó a pasajeros y empleados que cancela prácticamente todos sus vuelos de este día y probablemente también los de mañana y el lunes. #Interjet



.. https://t.co/ng9qiHxRIn — Azucena Vásquez (@AzucenaVasquezM) November 28, 2020

En redes sociales y canales de comunicación oficiales, la aerolínea no ha informado sobre cancelaciones.

A inicios de noviembre, Interjet tuvo una suspensión de operaciones y logró la conciliación con más del 90% de pasajeros afectados.

"Las empresas del sector aéreo han sido las más afectadas por los efectos negativos provocados por la pandemia de covid-19. Esta situación no ha sido ajena para Interjet, que ha visto alteradas sus operaciones y el flujo de caja de la empresa", indicó en su momento.

Adicionalmente, informó la línea aérea, algunas de las aeronaves de la compañía han entrado en tareas de mantenimiento, lo que ha motivado una restructuración en los itinerarios de vuelo.

En conflicto con empleados también en los primeros días de noviembre, la aerolínea precisó que se acordó con ellos el pago de una quincena esta semana y se explicó que dicho retraso es producto de la reducción de las operaciones, la contracción de la demanda de pasajeros provocada por la pandemia, así como la reducción en el flujo de caja de la empresa.

En ese contexto, los empresarios Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche encabezaron al grupo de inversionistas que adquirieron el 90% de las acciones de Interjet.

Sin embargo, días después, el empresario Carlos Cabal Peniche informó que dejará de ser inversionista de la aerolínea Interjet.

Mediante un comunicado Grupo Cabal comentó que Alejandro del Valle continúa como inversionista en la empresa y cuenta con el apoyo de la familia Alemán para salvaguardar los intereses de la empresa, sus empleados, y los acreedores, con quien ha negociado acuerdos en fechas recientes.