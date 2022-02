Tienes que fracasar si quieres tener éxito ¿cierto o falso?

"Para tener éxito, tenía que salir de mi zona de confort... tenía que ser innovador y creativo y hacer las cosas de manera diferente a los demás. En pocas palabras, tenía que dar un paso adelante y tomar riesgos, y eso significaba que estaría cometiendo errores, ¡a veces grandes, gordos, peludos y costosos!", así comienza el artículo de Krista Mashore para el medio Entrepreneur.

El artículo llamado "Tienes que fracasar si quieres tener éxito" explica en 4 pasos cómo sobrellevar el fracaso para llegar al éxito.

1- El fracaso es solo algo que sucede: El artículo pide que sólo pienses en ti mismo como un niño pequeño. Cuando intentaste caminar por primera vez y te caíste... simplemente te levantaste y seguiste intentándolo hasta que descubriste lo de caminar.

2- El fracaso no es el enemigo: Las personas que no se sienten cómodas con el fracaso lo ven como un monstruo esperando a la vuelta de la esquina para destruirlos. En sus mentes, es como si el fracaso fuera más fuerte que ellos.

LEE MÁS: LA HISTORIA DE LA RADIO QUE ESCUCHAN LOS MEXICANOS

3- Cada fracaso puede hacerte más fuerte y más sabio: Esta expresión comúnmente escuchada es perfectamente cierta, pero sólo se aplica si aceptas tu parte de responsabilidad por las derrotas. Si culpas por completo a alguien o algo externo, no obtendrás buenas lecciones.

4- El fracaso no es una señal de alto: Esto es tan importante; un fracaso, incluso uno grande, no es una señal de que debas rendirte. Cuando lo que estás haciendo no funciona, solo significa que se necesita una corrección, ya sea un gran desvío o un pequeño cambio de rumbo.