¿Tienes niños? Introdúcelos en las finanzas personales en sus vacaciones

Los niños ya están en sus vacaciones escolares de verano; significa que tendrán tiempo para salir a pasear, jugar, divertirse y olvidarse de las tareas.

Sin embargo, también significa que pueden introducirse en actividades extraescolares y puede ser una oportunidad para introducirse en la educación financiera.

Las finanzas personales son una herramienta útil para saber manejar el dinero, hacer presupuestos, aprender a ahorrar e invertir de manera inteligente.

Para ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) puede ser tu aliada, sobre todo si no sabes en qué entretener a tus pequeños.

Bajo este tenor, la dependencia ofrece un micrositio infantil en su portal web, donde ofrece la siguiente oferta educativa para los menores: Presupuesto, Crédito, Inversión, Ahorro, Seguros, Remesas, Retiro, entre otros.

Las modalidades también son distintas, ya que los niños y niñas podrán aprender a través de cuentos interactivos, dibujos y tutoriales, por mencionar algunos.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

La importancia de contar con una educación en la materia desde pequeños es el saber actuar frente a nuestras responsabilidades financieras, además de hacerlo con madurez.

El Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018 del Consejo Nacional de Inclusión Financiera resalta que de 2012 a 2015 el porcentaje de adultos mexicanos que llevaban un registro de sus gastos aumentó de 17 puntos porcentuales. Sin embargo, 76% de los encuestados en hace cuatro años reportaron hacer compras que no tenían planeadas, mientras el 38% que dijo tener una tarjeta de crédito departamental o de autoservicio afirmó atrasarse en el pago de ésta por lo menos una vez. En el caso de tarjetas de crédito bancarias, la cifra se ubica en 29%.

Por otro lado, un estudio realizado por Banamex y la UNAM en 2014 -rescata el Foro Consultivo Científico y Tecnológico-, señaló que 47% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad no tienen una cultura de ahorro formal; más de 50% no lleva un control de sus finanzas: ingresos, gastos y ahorro; 87% no cuenta con un ahorro para el retiro; además de que el 50% reconoce no tener el conocimiento necesario para tomar decisiones relacionadas con sus finanzas.

Estas cifras podrían mejorar con una buena educación financiera desde una temprana edad de las nuevas generaciones.

