¿Tienes cuenta en Banamex? Checa esta información y toma tus precauciones

Usuarios de redes sociales han denunciado que la app de Citibanamex presenta fallas, por lo que no han podido hacer transferencias ni dar de alta nuevas cuentas de depósito.

El portal DownDetector dio a conocer que:

-82%de los usuarios de la banca móvil de Citibanamex aseguró tener dificultades para ingresar

-14% reportó problemas en los servicios de banca en línea

-4% para iniciar la sesión

Al respecto, Citibanamex dijo a sus usuarios que su servicio presenta intermitencias en los servicios de banca móvil y Bancanet. La alternativa, dijo, utilizar los cajeros automáticos.

¡Aviso importante a todos nuestros clientes! pic.twitter.com/zGR36hQvUd — Citibanamex (@Citibanamex) June 13, 2022

Así se ve la falla

De acuerdo con el portal DownDetector, así se ve la falla

Usuarios inconformes

Estimado Banamex. En esta cuenta estamos experimentando intermitencias en la capacidad de pago. Disculpa las molestias que esto te ocasiona. Como alternativa, puedes realizar 30 llamadas de cobranza por hora, o la cantidad que consideres necesaria. Nosotros las ignoraremos todas. pic.twitter.com/2IVri0WSzG — Wolframio Factótum® Et al. (@WFactotum) June 13, 2022

"Gracias por avisar al final del día no me había dando cuenta", "@Citibanamex apenas avisando y el problema está desde temprano es la hora que no se resuelve así la gente no se anima con ustedes puras fallas", son algunos de los comentarios en redes sociales.

