"Tengo 29 años y una deuda de casi US$80,000, gastar dinero me daba adrenalina"

Sabía que ya no podía vivir así y decidí que era hora de obtener consejo profesional. Llamé a la línea de ayuda a deudores y me alentaron a hacer una hoja de cálculo de todo lo que debía. Esa fue la primera vez que me senté y lo asimilé todo. Me tomó un domingo entero y, para cuando terminé, tenía la cabeza entre las manos tratando de no llorar”.