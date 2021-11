"Tengo 2 meses queriendo cancelar mi cuenta, pero Banamex no me deja ir"

"Tengo 2 meses y medio queriendo cancelar mi tarjeta en Banamex, me cortan la llamada y ya en este mes me cargaron la anualidad. Yo no ocupo ya la tarjeta y estaba el saldo cero", acusa Antonio.

Él cuenta que tiene una tarjeta de crédito oro, "tengo puntos acumulados que quería usar antes de que llegará el corte y quería cancelar la tarjeta, que tengo saldo en ceros justo porque quería deshacerme de ella, pero he llamado muchas veces y se corta la llamada, el asesor de mil formas me quería convencer para no cancelar y así pasó hasta que se pasó la fecha y ya empezó a correr nuevamente el pago de la anualidad".





Una de las quejas más presentadas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por personas afiliadas a instituciones bancaria, es cuando el banco no quiere cancelar tarjetas de crédito, débito o cuentas de nómina.

¿Te cuelgan cuándo dices que vas a cancelar tu tarjeta de crédito? Mejor solicita la cancelación en linea. #CondusefTeProtege pic.twitter.com/0NzkMM0pFv — CONDUSEF (@CondusefMX) November 26, 2018

Qué hacer si el banco no quiere cancelar tu tarjeta

1. Ingresar al portal de queja electrónica de la Condusef en el siguiente enlace: Queja electrónica.

2. Registra tu queja.- Deberás tener a la mano: Identificación oficial vigente (Digitalizado), Estado de cuenta (Digitalizado), Correo Electrónico y CURP.

3. Revisión y envío.- La Condusef enviará la queja al banco y en un máximo de 25 días hábiles te enviarán la respuesta de la misma.

4. Seguimiento y consulta.- A través de este portal podrás consultar el estatus de tu queja y te notificarán la respuesta del banco por correo electrónico.

5. Conclusión de la Queja Electrónica.- Si no estás de acuerdo con la respuesta del banco, puedes iniciar el proceso de conciliación en alguna de las subdelegaciones de la Condusef.

¿Quieres deshacerte de tu tarjeta?

-Tu tarjeta debe estar en ceros totales: para llevar a cabo la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra, para ello imprime tu historial de movimientos y verifica cada uno de los cargos por pagar.

-Procura dar de baja las domiciliaciones: aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientras existan cobros pendientes, tu cuenta bancaria no podrá darse de baja.

-Comunica a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta: puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. Lee detenidamente las condiciones de cancelación. Ten presente que si abriste la cuenta con otra persona, ambos tienen que dar el consentimiento y su firma para cancelarla. La institución está obligada a proporcionarte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

-Algunas veces pueden pedirte la tarjeta además de llenar un formulario. Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, solo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

-Este trámite es totalmente gratuito: el Banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación, es un trámite gratuito.

-Notifica a las Sociedades de Información Crediticia (Buró y Círculo de Crédito), que la cuenta ha sido cerrada sin adeudo o pedir un reporte de crédito especial con dichas sociedades para que verifiques que ya no se reporta deuda alguna.





















































