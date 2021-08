"Tengo 18 años, sin escuela y sin un trabajo mi futuro es incierto"

El índice de desocupación en la población juvenil (de 15 a 29 años) va en aumento; de enero a marzo de este año fue de 7.0 por ciento, cuatro puntos porcentuales más alta que la de 3.0 por ciento para el conjunto de la población mayor de ese rango de edad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan 25 por ciento del total de la población en el país. Por grupos de edad, 10.8 millones tienen entre 15 y 19 años, y representan 35% del total; 33% (10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 32% (9.9 millones) entre 25 y 29 años.

La distribución por sexo presenta una ligera proporción más alta de mujeres (51%) que de hombres (49%); en el grupo de edad de 15 a 19, la proporción es similar; en los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años, las mujeres tienen una proporción mayor.

El Inegi destacó que se prevé que la pandemia tenga impactos significativos en los resultados educativos de la población joven, debido a la interrupción o disminución del aprendizaje y donde corren el riesgo de experimentar una transición más larga y compleja hacia el empleo y trabajo decente ; siendo la población adolescente uno de los grupos más afectados.

Jacky cumple 18 años este 12 de agosto, justo en el Día Internacional de la Juventud. Ella vive en el municipio de Jilotzingo en el estado de México.

El año pasado hizo el examen para la Universidad Autónoma de Méxica pero no quedó. Pensó hacer la "segunda vuelta" pero "el panorama es más complicado de lo que parece. No pude inscribirme a algún curso de preparación para hacer el examen, luego venir a la ciudad me implica gastos y pues no siempre se puede".

Ella cuenta que su mamá no tiene trabajo, y las apoya económicamente su abuelita. "Yo sí quería estudiar, pero a veces pienso que uno ya está marcada por un destino complicado, aunque se tengan las ganas, si no tienes los recursos o alguien que te dé ese empujón, pues no ves la tuya".

Justo ayer llegó a la capital, a la delegación Iztacalco porque "mi abuelita que es la que siempre nos ha visto ahora está muy enferma y yo vengo a cuidarla, y hacer los quehaceres domésticos que ella hacía en una casa. No sé si pueda volver a la escuela un día, la verdad es que no me gustaría limpiar casas toda la vida pero por ahora es lo que hay y ni modo".

"No sé que voy a hacer, tengo 18 años y me preocupa mi futuro porque si los que tienen estudios luego no encuentran trabajo o están muy mal pagados, uno sin estudios que puede esperar" , dijo.

El Censo de Población y Vivienda 2020 muestra que, del total de la población de 15 a 29 años, 32% asisten a la escuela. Se observa una participación similar entre mujeres y hombres en este rango de edad.

El nivel de asistencia escolar de la población de 15 a 29 años muestra una mayor proporción de mujeres que asisten a la escuela en el grupo de edad de 15 a 17 años: 74% de las mujeres en este grupo de edad asisten a la escuela, respecto al 70% de los hombres. También en el grupo de 18 a 23 años se registra una mayor participación de las mujeres con 36% contra 35% de los hombres. En el grupo de mayor edad, el de 24 a 29 años, la situación se invierte: 8% de los hombres asiste a la escuela, por 7% de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Inegi destacó que se busca generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que este grupo de población se enfrenta, siendo en la actualidad el caso de la crisis sanitaria por la covid-19, que ha impactado en mayor medida a esta población, generando retrocesos en materia de:

-Educación

-Oportunidades laborales y sociales

Durante una etapa crucial en el desarrollo de su vida.

Por sector de actividad económica, del total de personas de 15 a 29 años ocupados, seis de cada 10 (59 por ciento) se encuentran ocupadas en el sector terciario relacionado con comercio y servicios.

Además, 29 por ciento labora en el sector secundario que tiene que ver con la industria y la construcción; y 11 por ciento se dedica a laborar en el sector primario, el cual está relacionado con la agricultura, ganadería, caza y pesca.

El Inegi reportó que la tasa de desocupación de la población de 15 a 29 años muestra un nivel de 7 por ciento (1.2 millones de personas desocupadas); que representa un poco más del doble en magnitud, comparada con la tasa de la población mayor de 29 años (3 por ciento).

Del total de esta población que se encuentran desocupados 81 por ciento cuentan con experiencia laboral; de ellos 44 por ciento tiene entre 20 a 24 años, 39 por ciento de 25 a 29 años y 17 por ciento, de 15 a 19 años, anotó.

Por nivel de escolaridad destaca que 44% de las mujeres de 15 a 17 años tienen algún grado aprobado en educación media superior y 35% tiene secundaria completa. De los hombres adolescentes de 15 a 17 años, 39% tiene un nivel de educación media superior y 36% un nivel de secundaria terminada.

De la población de 18 a 23 años, 33% tiene un nivel de educación básica completa o menor; 43% tiene nivel medio superior y 24% nivel superior. En este grupo de edad, 25% de las mujeres tienen algún grado aprobado en nivel superior y los hombres 22 por ciento.

Del total de población de 24 a 29 años, 29% ha logrado un nivel educativo medio superior y 30% un nivel de escolaridad superior. De las mujeres en este rango de edad, 31% cuenta con estudios de nivel superior. En este grupo de edad 12% cuentan con una educación básica incompleta: 14% de los hombres y 11% de las mujeres.

cj