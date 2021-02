Televisa se sale de la radio tras 89 años de historia

El conglomerado empresarial presidido por Miguel Alemán Magnani se hizo de la participación de Televisa como parte de Radiópolis, radiodifusora a la que se afilia la estación XEW con la que la empresa de Emilio Azcárraga inició su imperio mediático en 1930.

Grupo Alemán -a quien también pertenece la aerolínea Interjet-, con la transacción, se convierte en socio de la empresa española Prisa, quien mantiene el 50% de Radiópolis.

Como contraprestación por la venta, Televisa recibirá mil 248 millones de pesos. Al cierre, la televisora también recibirá un dividendo de aproximadamente 200 mdp, se precisa a través de un comunicado

Datos recientes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) muestran que el negocio radiofónico de Televisa -integrado por 17 estaciones de radio AM/FM- representa ganancias cercanas al 3% de sus ingresos totales.

Cabe destacar que la industria de la radio en México equivale a más de 8,758 millones de pesos anuales a nivel nacional, de los cuales más de 3 mil se generan en la Ciudad de México con 35% del mercado.

89 AÑOS DE HISTORIA

En 1930 inició operaciones la XEW, ahora W Radio, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, padre de “El Tigre” Emilio Azcárraga y abuelo del actual director de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

En 2001, Grupo Prisa, editor del diario El país adquirió 50% del conglomerado Radiópolis (propiedad de Televisa) que contaba en ese momento con 17 estaciones de radio.

El conglomerado español inyectó 50 millones de dólares a la adquisición y 10 millones de dólares de capital.

Al momento de la venta de Radiópolis a Grupo Alemán, la empresa cuenta con las mismas 17 estaciones.

“Incluidas tres estaciones de radio de AM y tres de FM en la Ciudad de México, tres estaciones de radio de AM y dos de FM en Guadalajara, una estación de AM en Monterrey, una estación de radio de FM en Mexicali, un combo de AM / FM estación en San Luis Potosí, una estación de radio FM en Veracruz, una estación de radio FM en Ensenada y una estación de radio FM en Puerto Vallarta”, según el reporte anual de Televisa.

Entre estaciones propias y afiliadas, Radiópolis tiene 80 estaciones y Televisa estima que alcanzan 22 estados en el país y a 62% de la población en México.

Entre las estaciones insignia de Televisa Radio se encuentran W Radio, W Deportes, Ke Buena y Los 40.

Las frecuencias de Televisa en la Ciudad de México –la 730, 900 y 940 de AM y el 92.9, 96.9 y 101.7 de FM– tienen títulos de concesión con vigencia hasta entre el 3 y 4 de julio del año 2036, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

EL PAPEL DEL IFT

Es importante mencionar que la transacción entre Televisa y Grupo Alemán aún requiere el aval del IFT.

De respetarse la participación del 50% de Prisa, y al tratarse la firma del hijo del expresidente Miguel Alemán de un socio mexicano, la compra estaría dentro del marco legal del Artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), en cuanto a competencia económica de actores extranjeros.













