Técnicas de la Armada que te ayudarán a liderar y motivar a tu equipo

Dado que muchas personas continúan trabajando desde casa durante la pandemia, los líderes se enfrentan al desafío de encontrar formas de motivar y reunir a equipos remotos de empleados, ya que el aislamiento y la separación pueden causar estrés que impacta negativamente en la salud y la productividad.

El francotirador retirado de los Navy SEAL, de Estados Unidos, Chris Sajnog, autor de "Las nuevas reglas de puntería", dijo a The Fast Company que las estrategias que usó mientras lideraba un equipo de guerreros aislados también pueden ayudar a los líderes empresariales.

"En lugar de enfocarse en cómo convertirse en un mejor líder, concéntrese en cómo hacer que todos los miembros del equipo sean líderes", dice Sajnog, quien habla a las organizaciones sobre el trabajo en equipo, la capacitación y las tácticas.

"Con esa mentalidad, las personas pueden liderarse a sí mismas. Si ven un vacío, saltarán y lo llenarán".

Para ser un buen líder, debe ser un buen aprendiz y eso requiere tener la mentalidad adecuada.

"Llevo a la gente a través de un ejercicio que es el poder del por qué", dice Sajnog. "Les pregunto por qué quieren hacer algo. Sin un por qué lo suficientemente fuerte, no haremos el entrenamiento".

Una vez que cada miembro del equipo tiene un propósito sólido, los líderes deben asegurarse de que cada miembro pueda asumir un papel de liderazgo sin problemas y en cualquier momento. Estas son las reglas para ser un buen líder según Sajnog:

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD

Debes estar dispuesto a dar un paso adelante y asumir la responsabilidad de las acciones del equipo. De lo contrario, el equipo no puede trabajar de manera coherente y productiva.

"Esta mentalidad afecta todo lo que haces en la vida", dice Sajnog. "No puedes cambiar nada si no te responsabilizas de ello".

ANIMA A LOS DEMÁS

Esto es más poderoso de lo que la mayoría de la gente tiene en cuenta, dice Sajnog. "Piensa en cualquier gran equipo deportivo e imagina a los jugadores de ese equipo sin animar ni apoyar a su compañero de equipo", dice. "Es imposible de imaginar porque no sucede".

Si las cosas no van bien, evita culpar y anima a tus compañeros de equipo. "Empiece a animar como si estuviera ganando", dice Sanjog. "Los pensamientos positivos y la fe en uno mismo y en los demás son poderosos".

PEDIR AYUDA

Cuando uno piensa en un Navy SEAL, puede imaginarse a alguien que tiene confianza, tiene el control y no necesita ayuda. Exactamente lo contrario es cierto, dice Sajnog.

"Es posible que no sepa algo en una misión, como cómo operar la radio si no es el operador de radio en caso de que algo suceda o cómo detener el sangrado si no es el médico", dice. "Formamos a nuestro equipo para que siempre pida ayuda cuando sea necesario. Obtienes mejores resultados cuando no tienes miedo de hacer preguntas".

DOMINA TU TRABAJO

Es fácil ver dónde otras personas cometen errores o se quedan cortos, pero este tipo de enfoque no ayudará al equipo.

En cambio, domina tu propio trabajo, dice Sanjog. "A menudo se ve esto en los deportes, señalar a la persona que dejó caer la pelota", dice. "También es cierto en los negocios, con personas que intentan culpar. Pero si dominaras tu propio trabajo, harías más fuerte a todo el equipo. Debes concentrarte en lo que hiciste y en cómo puedes mejorar".

SACRIFICIO POR EL EQUIPO

En un equipo SEAL, los miembros están dispuestos a dar el máximo sacrificio: sus vidas. En los negocios, lo que está en juego no es tan alto, pero la voluntad de entrega de uno mismo es importante, no obstante.

"Puede ser tan simple como llegar temprano para ayudar a un compañero de equipo si sabe que necesita ayuda con el proyecto", dice Sajnog. "Hacer el trabajo sin solicitar ningún tipo de reconocimiento o bonificación. También puedes ayudar de forma remota".

Si todos los integrantes del equipo se convierten en líderes, una organización puede trabajar en conjunto de manera cohesiva para lograr una misión. "Sin lugar a dudas, el liderazgo es más importante ahora que nunca", dice Sajnog. "Les pregunto a los líderes empresariales si prefieren que les enseñe a ser un gran líder o que les enseñe a toda su organización cómo ser líderes. Las organizaciones pueden tener más éxito si todos los miembros del equipo son líderes".