¿Te urge una cita con el SAT? Checa esto

Desde que empezó la pandemia de la Covid-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), suspendió sus actividades, o redujo sus operaciones considerablemente para evitar contagios. En consecuencia, el número de citas disponible bajó drásticamente.

Debido a esta crisis, los contribuyentes no han podido cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la crisis de citas para realizar trámites presenciales ante el SAT y obtener una cita puede tardar hasta seis meses.

Lo más buscado

El trámite para sacar o renovar la firma electrónica es el más solicitado por los contribuyentes.

Explicó que esto se debe a que la e.firma o firma electrónica es obligatoria para otros trámites no fiscales como por ejemplo sacar la cédula profesional o para los socios de una empresa.

Así como la inscripción de personas físicas y morales y el aviso de sucesión en caso de fallecimiento son trámites que tienen una sobre demanda.

A la caza, los coyotes

Debido a la escasez de citas, el mercado negro de citas ha cobrado vuelo. En redes sociales han surgido grupos en los que se ofrecen citas entre los 300 y los 15 mil pesos.

"Si la quieres para esta semana te costaría 10 mil pesos, si la quieres a partir del 30 estaría en 300. Sólo avísame para que si quieres que sea esta te mande el comprobante hoy y depositas los 10 mil", de acuerdo a una captura de pantalla que circulaba en un grupo de Facebook.

"Fijate que desde enero de este año, el SAT es presa de los coyotes y no hay citas para atención, a menos que pagues 500 pesos a "amigos" para que te den cita", dijo "Mary".

Destacó que no hay citas en todos los módulos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y "ya no busqué más, pero es algo que no tiene sentido".

¿Cómo utilizar la "Fila Virtual" para tramitar cita?

La Fila Virtual del SAT tiene como finalidad otorgarle una cita automáticamente, en el momento que exista disponibilidad.

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que no encuentren un espacio disponible en el servicio y localidad de su preferencia, podrán ingresar a la ventana de Fila Virtual, se les dará un turno, y una vez que haya disponibilidad se les otorgará una cita, la cual deberá aceptar o rechazar dentro de las 24 horas siguientes.

Los pasos para obtener una cita en el momento que exista disponibilidad, a través de Fila Virtual, son los siguientes:

1. Ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ .

2. Selecciona la opción "Registrar cita".

3. Selecciona el supuesto correcto entre los mostrados en pantalla.

4. Captura tus datos personales.

5. Acepta los "Términos y condiciones" y el "Aviso de privacidad".

6. Captura el captcha.

7. Selecciona un servicio y una localidad.

8. Si no hay citas disponibles para el sistema se habilitará automáticamente una ventana para unirse a la Fila Virtual.

9. Confirma el token que se enviará a tu correo.

10. Recibirás un correo con la confirmación de tu turno.

11. Cuando exista disponibilidad, el SAT te notificará al correo electrónico registrado.

12. Para aceptar tu cita, ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ en la opción "Consulta / gestionar cita" dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de disponibilidad.

cj