¿Te pueden cobrar el vaso de agua que pediste en el restaurante?

¿Te ha pasado que en un restaurante pides un vaso con agua y te dan una botella de agua? Eso es ilegal.

Lo que sí puede pasar es que si pides un vaso con agua y el establecimiento no tiene o no lo ofrece, te pueden llevar la botella de agua. Tienes el derecho de rechazarlo y si te llevan la botella y en el menú no se establece el costo de ésta, debe ser gratis.

En algunos estados sí es obliogatorio que te lleven a tu mesa un vaso con agua como en la Ciudad de México y Queretáro.

¿Por qué se da esta medida?

Y es que, pedir un vaso de agua en un restaurante es un gesto sencillo que se hace con frecuencia y frente al que no todos los establecimientos reaccionan de la misma manera.

Por ello, en la Ciudad de México, en 2013 se modificó la Ley de Establecimientos Mercantiles para sancionar a los establecimientos que cobraran el consumo de agua a sus comensales a través de botellas de PET. Ante esto, los restuaranteros optaron por poner a disposición de sus clientes las 2 opciones: agua del grifo o agua embotellada.

El Gobierno del Distrito Federal dio a conocer en la Gaceta Oficial las modificaciones a las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Educación capitalinas en las que se establece la obligación de comercios y escuelas de tener sistemas de agua potable para el consumo humano.

Las sanciones son equivalentes de 25 a 125 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

El objetivo de la aprobación de esta ley fue reducir el consumo de bebidas azucaradas para así contribuir a la mejora de la salud de los mexicanos. Desde entonces, los restaurantes, deben instalar sistemas de purificación de agua que garanticen que el agua que sirven al cliente es apta para consumo humano.

La medida se unió a la obligación de los restauranteros capitalinos de retirar los saleros de las mesas.

