¿Te ofrecieron borrarte del Buró de Crédito? Podría ser un fraude

Usuarios de redes sociales ofrecen "servicios" para borrar el historial personal del Buró de Crédito; sin embargo, se trata de estafadores que no sólo roban dinero, sino podrían robar la identidad de quienes recurren a ellos y así incrementar su deuda, de acuerdo con Wolfgang Erhardt, vocero de Buró de Crédito.

"Son defraudadores y ganan miles de pesos, algunos cobran hasta 6 mil pesos por modificar supuestamente tu historial crediticio, no solamente vas a perder tu dinero, sino que van a pedir tu credencial de elector para encontrar tu archivo; les estás dando la llave a tu identidad y una vez que logran robarte tu identidad podrían sacarte documentos o hasta intentar sacar créditos a tu nombre", explicó.

El historial crediticio de una persona no se puede borrar o eliminar como por arte de magia, en realidad este desaparece después de 6 años si la deuda no supera los 2 millones de pesos, siempre y cuando no se encuentre en un proceso judicial o se haya cometido un fraude, pero esto no garantiza que las instituciones deseen autorizarle un crédito nuevamente, pues también existe una medición llamada scores que permanentemente registran el comportamiento crediticio de las personas.

Incluso la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), también ha alertado a la población ante la existencia de una página web que busca engañar a los usuarios ofreciendo eliminar sus deudas, actualizar su Reporte de Buró de Crédito, e incluso borrar su historial negativo en cuestión de minutos, a cambio de una cantidad monetaria.

Mediante un usuario simulado, la Condusef realizó el trámite a través del chat en línea que se proporciona en dicha página apócrifa; el supuesto asesor de "Buró de Crédito en Línea" explica que existen dos opciones de "salir del Buró de Crédito:

-Limpiar su historial

-Evitar que le hablen despachos de cobranza

La primera opción, es por un costo de 999 pesos, la cual te permite saber "quién está afectando tu Buró de Crédito, quién te boletinó, desde cuándo y por cuánto", aseguran que es un pago único y que en 15 minutos tendrás tu historial crediticio en tu correo electrónico.

La segunda opción, que además tiene un descuento del 50% si realizas el pago el mismo día antes de las ocho de la noche, sólo te costaría 1,999 pesos y te ofrecen "salir del Buró, la posibilidad de adquirir un crédito hipotecario, automotriz, créditos revolventes o préstamos de nómina, debido a que se eliminan las cuentas de todo tu historial, y además te deslinda de los despachos de cobranza.

También aseguran que enviarán a tu correo electrónico tu reporte de crédito actualizado y la carta de liberación. Adicionalmente te activarán gratis el sistema de Alertas del Buró de Crédito y la emisión de 2 reportes de crédito mensuales por tres meses.

Una vez que el usuario elige la opción, el asesor en línea indica que el pago lo debe realizar en una tienda de conveniencia que es corresponsal bancario de varias instituciones.

La Condusef destacó que en tan solo 27 minutos se realizó "el trámite", tiempo en que las personas pueden ser víctimas de delincuentes que sólo buscan obtener un interés económico.

PARA TENER EN CUENTA:

-El crédito o el historial de pagos pueden eliminarse 72 meses contados a partir de la fecha de liquidación, siempre y cuando el otorgante de crédito haya reportado la fecha de cierre

-Buró de Crédito únicamente elimina registros de acuerdo con lo establecido en la Ley para regular a Sociedades de Información Crediticia y las reglas generales de Banco de México

-Puedes obtener gratuitamente tu Reporte de Crédito Especial cada 12 meses

-Evita proporcionar datos personales, recuerda que este tipo de prácticas implementadas para cometer fraudes, pueden generar un posible robo de identidad

CJ