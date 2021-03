¿Te han hecho cargos no reconocidos en tus tarjetas?

Los consumos o cargos no reconocidos; una solicitud de cancelación de producto no atendida; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida; depósitos no reflejados en la cuenta, son solo algunas de las quejas que tienen “en jaque” a los usuarios de la banca en México.

De acuerdo con la Condusef, las quejas tienen que ver con las Tarjetas de débito, de Crédito y Créditos de nómina.

Sin embargo, únicamente 2 de cada 10 quejas antes las instituciones bancarias llegan a la Comisión para su resolución.

¿Sabías que 6 de cada 10 fraudes financieros son cibernéticos? La razón principal es el aumento del comercio electrónico

Un defraudador te contacta por:

* Email

* WhatsApp

* Mensajes de Texto

Generalmente lo que te solicitan, haciéndose pasar por personal de una institución bancaria, son los datos de tu tarjeta, o bien, te “alertan” de supuestas compras no reconocidas; también es común que te informen de que te ha sido aprobado un crédito.

QUEJAS

De acuerdo con datos de la Condusef, al cierre del 2020, las quejas de clientes contra los bancos por posible fraude en modalidad virtual con técnicas como fishing, vising y smishing, sumaron más de 16,000 reclamaciones, lo que representó un crecimiento de 25% respecto del 2019.

Recuerda que está en operación el Portal de Queja Electrónica, el cual promueve el desarrollo de herramientas tecnológicas.

Los usuarios pueden presentar reclamaciones en contra de las instituciones bancarias, de los productos Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito y Cuenta de Nómina, relacionadas con las siguientes causas:

· Consumos o Cargos no reconocidos

· Solicitud de cancelación de producto no atendida

· Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida

· Depósito no reflejado en la cuenta

CÓMO PEDIR AYUDA CUANDO TIENES PROBLEMAS CON EL CAJERO ELECTRÓNICO

· Realiza la queja en el portal de queja electrónica

· Deberás tener escaneada:

- Identificación Oficial vigente por ambos lados en formato PDF

- Documento que compruebe la relación contractual con la Institución Financiera (Estado de Cuenta)

- Contrato del producto o póliza

- Al acceder al sistema dar clic en el recuadro relativo a que ha leído los términos del aviso de privacidad y posteriormente dar clic en el botón continuar.

Una vez adentro del sistema escribe los datos que te solicita.

- Deberás ser claro y concreto en el apartado de los hechos (solo acepta 4 mil caracteres) mencionando además que es lo que exige de la Institución

- Una vez llenos todos los campos deberás descargar el formato de reclamación, imprimirlo firmarlo y digitalizarlo en 1 solo archivo en PDF de manera legible, para adjuntar dicho escrito al sistema

A LA HORA DE USAR UN CAJERO:

· Programa tus necesidades de efectivo y retira la cantidad adecuada

· Verifica que no existan elementos ajenos o extraños, instalados en la ranura lectora de la tarjeta

· Cubre el teclado con tu mano al digitar tu Número de Identificación Personal (NIP)

· No aceptes ayuda de extraños para realizar tus operaciones

· Si utilizas un cajero distinto a tu banco emisor, ten presente que las comisiones deberán mostrarse en la pantalla, con la finalidad de que decidas si aceptas o no continuar con la operación

· Guarda tus recibos, ya que con ellos podrás verificar las operaciones que aparezcan en tu estado de cuenta y detectar cualquier anomalía a tiempo

· Si el cajero no te da tu dinero o te lo da incompleto, comunícate a tu institución financiera y repórtalo. Asegúrate de tener a la mano el número de cajero e institución responsable del ATM

· Al presentar tu queja, te proporcionarán un folio y te dirán el tiempo que debes esperar para que el reembolso se vea reflejado en tu cuenta, una vez que concluya la averiguación, en algunos casos son 5 días hábiles

· En caso de recibir una negativa por parte del banco, acude a la CONDUSEF.