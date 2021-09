¿Te gusta el brandy? Tal vez lo que bebes no lo es, según Profeco

Algunas marcas aseguran ser brandy y no lo son, otras contienen menos de lo declarado o no cumplen con el contenido alcohólico que declaran, unas no deberían denominarse licor y otras son licores de caña, no de agave, de acuerdo con un estudio elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

El estudio se realizó en bebidas alcohólicas comercializadas en nuestro país, con precio no mayor a $130.00 pesos, y se encontró que, si bien la mayoría de productos analizados cumple con las normas, algunas no.

Para la realización del estudio, se realizaron 340 pruebas aplicadas a un total de 41 productos, de los cuales 6 fueron licor de caña, 1 ginebra, 2 destilado de caña, 2 charanda, 5 ron, 3 brandy, 12 licor de agave, 6 vodka, 1 licor de agave con sabor y 3 whisky.

Entre las conclusiones, el laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor resaltó que estas bebidas cumplen en componentes volátiles (contenidos de metanol) y alcoholes superiores (alcoholes con más de 2 átomos de carbono) y aldehídos (compuesto orgánico que posee carbonilo). Es decir, no se encontró incumplimiento a la NOM-142-SSA1/SCFI-2014 para los máximos marcados.

Sin embargo, observó que las siguientes marcas contienen menos producto del que declaran:

· EL MEZCALITO DE TONAYA / Licor de caña / México / 1.75 L (hasta 3.4% menos del contenido neto declarado).

· LLANO ESCONDIDO / Licor de agave / México / 750 ml (hasta 2.4% menos).

· KERENKI / Ginebra / México / 1 L (hasta 2.5% menos).

· EL TARASCO / Charanda Oro / México / 750 ml (hasta 2.7% menos).

· KERENKI / Vodka / México / 1 L (hasta 2.0% menos).

· Zaverich PREMIUM / Vodka / México / 1 L (hasta 1.9% menos).

En otros no coincide el alcohol que declaran con el que contienen, tales son los casos de:

· EL COMPADRE / Licor de agave Cristalino Reposado/ México / 1 L, que tuvo 1.4% Alc. Vol. menos de lo declarado.

· EL LEÓN DORADO / Licor de caña / México / 960 ml, 0.8% Alc. Vol. menos.

· NOTE RAJES / Licor de caña oro / México / 1 L, 1.2% Alc. Vol. menos.

· RANCHO ESCONDIDO / Licor de agave con sabor a tamarindo picante / México / 1 L, 0.9% Alc. Vol. menos.

· ALGUSTO / Brandy 100% UVA EXTRA XO OLD / 1 L, 3.1% Alc. Vol. menos.

De esta última marca, además, se dice brandy 100% uva pero no lo es, ya que en la etiqueta ostenta como ingredientes, entre otros, espíritu neutro destilado de uva y azúcar.

Otros, simplemente, no deberían denominarse licor, toda vez que no cumplieron con el mínimo de porcentaje de azúcares para ello, como son los casos de estas marcas:

· EL LEÓN DORADO / Licor de caña / México / 960 ml (tuvo menos del 0.2%)

· EL COMPADRE / Licor de agave Reposado / México / 750 ml (menos del 0.2%)

· VERTIGO / Licor de agave / México / 750 ml (menos del 0.2%)

· PALOMA BLANCA / Licor de agave / México / 1 L (menos del 0.2%)

· EL COMPADRE / Licor de agave Cristalino Reposado/ México / 1 L (menos del 0.2%)

En tanto, EL MEZCALITO DE TONAYA / Licor de caña / México / 1.75 L; y TONAYÁN / Licor de caña / México / 960 ml pueden inducir a error, ya que ostentan el símbolo ANIDA, de la Asociación Nacional de Industriales Derivados del Agave, y no son derivados del agave, se trata de licores de caña.

También en la marca EL COMPADRE / Licor de agave Cristalino Reposado / México / 1 L, su leyenda puede inducir a error por la forma en que presenta "100% licor de agave", destacando "100% Agave", puesto que hace pensar que solo proviene de dicha planta.

Por su parte, la leyenda "con los mejores destilados", de VALLE VIEJO / Destilado de caña / México / 1 L, no se puede comprobar: en tanto que OSO NEGRO / Vodka / México / 1.2 L, no demostró, a su vez, ser el "Vodka número uno en México", como lo indica en su leyenda.

Como consideraciones, el estudio sugiere no excederse en el consumo de estas bebidas porque su abuso es nocivo para la salud, y si lo hace, hacerlo de manera responsable.