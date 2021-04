TE EXPLICAMOS: SAT alarga periodo para declaración de impuestos; tienes otro mes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió hasta el 31 de mayo el plazo para presentar la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2020 para las personas físicas.

Aunque originalmente esta obligación vencía el 30 de abril, de acuerdo con la quinta versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal 13.4. se señala que para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del impuesto sobre la renta (ISR), las personas físicas podrán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio 2020, a más tardar el 31 de mayo del 2021.

Esta nueva fecha llega luego de que apenas el miércoles 31 de marzo, terminó la temporada de declaración de impuestos para las empresas, donde el SAT recibió más de 600 mil declaraciones de empresas o personas morales que cumplieron en tiempo y forma, lo que representó un aumento del 9% en comparación al 2020.

POR NO DECLARAR IMPUESTOS, MULTAS ASCIENDEN HASTA 34 MIL PESOS

Más de 30 millones de personas físicas deberán presentar su declaración anual ante el SAT a partir de hoy y antes del 30 de abril, serán acreedores a multas que van desde los mil 400 pesos y hasta los 34 mil 730 pesos, de acuerdo con la plataforma Resuelve Tu Deuda.

Las principales razones para ser acreedor de una multa son no presentar la declaración, solicitud, aviso o constancia dentro del plazo establecido; no presentar las declaraciones por internet cuando se está obligado a hacerlo y no presentar las obligaciones de forma automática, según las normas tributarias.

Mismas sanciones pueden ser acumulables dentro del ejercicio fiscal, así como, el incumplimiento de las obligaciones fiscales puede afectar a las personas físicas más allá del tema monetario, repercutiendo en el acceso a créditos bancarios o la obtención de beneficios fiscales.

Por ello, es importante presentar la declaración de impuestos antes del plazo establecido si eres:

- Sean personas físicas con actividad empresarial.

- Ofrezcan servicios profesionales.

- Perciban ingresos por arrendamientos.

- Sean asalariados con ingresos anuales mayores a los 400 mil pesos o Asalariados que en un sólo ejercicio fiscal hayan tenido dos o más patrones.